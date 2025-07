Een grote schok in de atletiekwereld. Ruth Chepngetich is voorlopig geschorst na een positieve dopingtest. De Keniaanse topatlete liep eind vorig jaar nog het wereldrecord op de marathon bij de vrouwen.

Chepngetich is door de Athletics Integrity Unit (AIU) voorlopig geschorst nadat ze in maart positief testte op de verboden stof hydrochlorothiazide. Dat middel wordt gebruikt bij nierproblemen om de urineproductie te bevorderen. De stof is verboden voor sporters doordat het dopinggebruik kan maskeren.

"Chepngetich koos op 19 april voor een vrijwillige voorlopige schorsing, terwijl het onderzoek van de AIU nog liep", aldus Brett Clothier, hoofd van de AIU. "In de tussenliggende maanden heeft de AIU haar onderzoek voortgezet en vandaag een aanklacht ingediend en haar een voorlopige schorsing opgelegd."

Chepngetich verpulverde afgelopen oktober in Chicago het marathonrecord voor vrouwen. Ze finishte in een tijd van twee uur, negen minuten en 56 seconden. Dat was bijna twee minuten sneller dan het vorige record van de Ethiopische Tigst Assefa, die vorig jaar op de Olympische Spelen als tweede eindigde achter Sifan Hassan. Chepngetich deed daar niet mee.

Afmelding in ander daglicht

In april zouden Hassan en Chepngetich eigenlijk tegen elkaar lopen bij de marathon van Londen, maar die confrontatie kwam er nooit. De Keniaanse trok zich echter terug, omdat ze destijds "mentaal en fysiek niet in de juiste positie" was om haar beste prestatie neer te zetten.

Nu blijkt dus dat haar afmelding een hele andere oorzaak heeft. De marathon in Londen werd gelopen op zondag 27 april en dat was acht dagen nadat de 30-jarige Keniaanse voor een voorlopige schorsing koos vanwege de positieve dopingtest. Hassan eindigde in de Engelse hoofdstad overigens als derde.

Grote naam in atletiekwereld

Chepngetich hoort al jaren bij de beste marathonloopsters ter wereld. Ze werd in 2019 wereldkampioene en won de marathon van Chicago, een van de grootste wedstrijden ter wereld, al drie keer. De Keniaanse was in 2021, 2022 en 2024 de beste, maar bij de editie van 2023 moest ze haar meerdere erkennen in Hassan.