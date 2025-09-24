De dartswereld werd vorige week opgeschrikt door een dopinggeval bij het Oostenrijkse talent Rusty-Jake Rodriguez. De voormalig WK-deelnemer wacht nu op zijn definitieve schorsing, maar mag voorlopig al niet meedoen aan wedstrijden en toernooien. "Ze gaan hem goed straffen", weet ex-prof Vincent van der Voort.

De 24-jarige Rodriguez, tourkaarthouder bij de PDC, mag nog tegen de schorsing in beroep gaan. Daarna komt de DRA met een definitief besluit. Volgens Van der Voort is het logisch als de Oostenrijker hard aangepakt wordt. Nog altijd is wel onduidelijk wat hij verkeerd heeft gebruikt. "Je hoort wat roddels, maar moet je dat benoemen als het alleen maar geruchten zijn?", vraagt Van der Voort zich af in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Zelf verantwoordelijk voor'

"Is het hetzelfde als bij Dom Taylor twee jaar geleden, dan wordt hij maar een paar maandjes geschorst. Het gaat erom: wat heb je gebruikt? Wat voor invloed heeft het? Ze gaan hem goed straffen en dat moet ook. Je bent er zelf verantwoordelijk voor. Ook als je medicijnen gebruik, mag je die niet zomaar innemen. Je zal de DRA moeten inlichten. Het kan zijn dat hij - omdat hij minder ervaren is - dat niet wist. Maar als je medicijnen gebruikt, moet je altijd nog verstandig genoeg zijn om te beseffen of het mag of niet."

'Goed dat ze dat ook doen'

Er zijn veel voorbeelden van darters die met medicatie spelen, zoals Van der Voort zelf en James Wade. De Engelsman kreeg van zijn eigen dokter een zwik pillen voorgeschreven voor onder andere zijn bipolaire stoornis. Maar daarmee was het niet zomaar 'goed', weet Van der Voort. "Hij moest bij een onafhankelijke dokter ook nog een second opinion halen. Zo weten ze dat hij niet de boel in de maling neemt, maar dat het echt moet. Het is goed dat ze dat ook doen."

Doping in het darts

Over de bevorderende werking van verboden middelen op prestaties van darters, is Van der Voort twijfelend. "Ik geloof niet dat er veel doping is in het dats waar je veel voordeel van hebt. Misschien middeltjes tegen stress of vermoeidheid. Dat als je suffig bent, iets kunt pakken en dan ping er ineens weer staat. Dat helpt dan toch?"

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreekt ex-prof Vincent van der Voort alle ins en outs van de dartswereld. Zijn goede vriend Michael van Gerwen wordt langs de wekelijkse meetlat gelegd en dit keer staat de Euro Tour in Hongarije centraal. Ook de dopingschorsing van Oostenrijks talent Rusty-Jake Rodriguez komt voorbij.