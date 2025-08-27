De meeste topatleten zitten op dit moment in Zürich voor de grote finale van de Diamond League. Daar strijden ze op de verschillende onderdelen woensdag en donderdag om de eindzege in de prestigieuze competitie. Atleten als Femke Bol, Lieke Klaver en Nadine Visser kunnen daar ook nog eens veel prijzengeld verdienen, maar ze maken niet allemaal kans op hetzelfde bedrag.

Na veertien reguliere wedstrijden is het eindelijk tijd voor de grote finale. Dat is een belangrijk meetmoment voor veel van de sporters, want het laat zien waar ze staan in aanloop naar de WK atletiek van volgende maand in Tokio. De Diamond League is voor de atleten na de Olympische Spelen en de wereldkampioenschappen het belangrijkste evenement en de competitie wordt, in tegenstelling tot die andere grote toernooien, ieder jaar gehouden.

Nederlandse deelnemers

Op woensdag valt de beslissing al op enkele werp- en springonderdelen, maar de meeste prijzen worden pas op donderdag verdeeld. Alle looponderdelen zijn tenslotte op de tweede dag. Dan gaan we dus ook de meeste Nederlanders in actie zien. Bol hoopt op die dag de 400 meter horden voor het vijfde jaar op rij de eindzege te pakken en dat behoort zeker tot de mogelijkeheden, want haar grote rivaal Sydney McLaughlin-Levrone doet niet mee en de Nederlandse won al 29 Diamond League-wedstrijden op rij.

Naast Bol doen er met Klaver (400 meter), Visser (100 meter horden), Jessica Schilder (kogelstoten), Menno Vloon (polsstokhoog), Jorinde van Klinken (discuswerpen), Niels Laros (1500 meter), Mike Foppen (3000 meter) en Lisanne de Witte (800 meter) nog een aantal andere Nederlanders mee in Zwitserland. Zij maken allemaal kans op flink wat prijzengeld.

Prijzengeld Diamond League

De winnaar van elke discipline verdient 30.000 Amerikaanse dollars. Dat is omgerekend net iets meer dan 25.000 euro. Het verschil aan prijzengeld tussen de nummer 1 en de rest is enorm. De atleet die als tweede eindigt, krijgt namelijk 'slechts' 12.000 dollar (10.000 euro) en de nummer 3 moet het doen met 7.000 dollar (6.000 euro).

Resultaat Prijzengeld Eerste 30.000 dollar (25.900 euro) Tweede 12.000 dollar (10.350 euro) Derde 7.000 dollar (6.050 euro) Vierde 4.000 dollar (3.450 euro) Vijfde 2.500 dollar (2.150 euro) Zesde 2.000 dollar (1.730 euro) Zevende 1.500 dollar (1.300 euro) Achtste 1.000 dollar (860 euro) Negende of lager 500 dollar (430 euro)

Twee Nederlanders maken kans op jackpot

Op een aantal onderdelen is er echter nog veel meer geld te verdienen. Bij de Diamond League worden er sinds dit jaar een aantal disciplines aangewezen die de status Diamond+ krijgen en daar ligt helemaal veel prijzengeld klaar voor de atleten.

In Zürich zijn dat bij de mannen de 100 meter, 1500 meter, 400 meter horden, het polsstokhoogspringen. Bij de vrouwen hebben de 100 meter, 3000 meter, 100 meter horden en het verspringen de status van Diamond+ gekregen. Dat betekent dat Laros en Visser kans maken op de jackpot, want zij krijgen zelfs 50.000 dollar als ze de eindzege op hun onderdeel pakken.