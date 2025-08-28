Er staat nog altijd geen maat op Femke Bol op de 400 meter horden. De topatlete was donderdag met afstand de beste in Zürich bij de grote finale van de Diamond League. Bol pakte daardoor voor het vijfde jaar op rij de eindzege in de prestigieuze competitie en kan vol vertrouwen toewerken naar de WK atletiek.

Bol is al jaren onnavolgbaar in de Diamond League. Ze reisde naar Zwitserland af met een winstreeks van maar liefst 29 wedstrijden en had de afgelopen vier jaar de eindzege gepakt. Onder toeziend oog van niemand minder dan tennislegende Roger Federer bracht Bol de serie overwinningen op 30 en mocht ze voor het vijfde jaar op rij de grote diamant ontvangen.

Bol wint met overmacht

Bij afwezigheid van grote namen als Sydney McLaughlin-Levrone, Dalilah Muhammad en Anna Cockrell was Bol de grote favoriete. Zij liep dit jaar al een tijd van 51,91 seconden en haar persoonlijke record is zelfs 50,95. Geen enkele andere finaliste wist ooit sneller dan de 53 seconden te lopen en dus was het vooral de vraag hoe groot het gat tussen Bol en de rest zou zijn.

Het antwoord werd al snel duidelijk: groot. Bol had al snel de leiding te pakken en liep in het tweede gedeelte, waar ze normaal gesproken het verschil maakt, alleen maar verder weg bij de andere atletes. Ze won uiteindelijk in een tijd van 52,18 en liep daarmee de snelste tijd ooit op het onderdeel in Zürich. De Slowaakse Emma Zapletova eindigde met precies één seconde achterstand als tweede. Andrenette Knight uit Jamaica werd derde in 53,76.

Illuster rijtje

Bol pakt daarmee haar vijfde eindzege in de Diamond League op de 400 meter horden. Ze is daarmee pas de tweede atlete in de geschiedenis van de competitie die daarin slaagt op een looponderdeel. Alleen Faith Kipyegon slaagde daar eerder in. De Keniaanse was vijfmaal de beste op de 1500 meter.

Topfavoriete op WK

Bol won dit jaar alle wedstrijden die ze liep op de 400 meter horden, maar een belangrijke kanttekening is wel dat haar rivale McLaughlin-Levrone geen enkele keer aanwezig was. Wie hoopt op een nieuwe strijd tussen Bol en de regerend olympisch kampioen op de WK atletiek van volgende maand in Tokio komt overigens bedrogen uit. McLaughlin-Levrone doet bij de wereldkampioenschappen namelijk enkel mee aan de 'vlakke' 400 meter. Daar zal zij dus gaan concurreren met onder meer Lieke Klaver.

De 25-jarige Bol is bij afwezigheid van de Amerikaanse de grote favoriete om haar wereldtitel te prolongeren. De Nederlandse werd in 2023 in Boedapest wereldkampioene, ook toen was McLaughlin-Levrone niet van de partij. Op de Spelen van vorig jaar in Parijs was dat wel het geval en won de Amerikaanse het goud in een wereldrecord. Bol eindigde in die race als derde.