De Nederlandse internetpersoonlijkheid Pieter Valley heeft ervaren hoe het is om topatleet te zijn. Hij dook plotseling op bij de Memorial Van Damme, de Diamond League-wedstrijd in Brussel. De 29-jarige influencer rende een alternatieve 100 meter.

Op de atletiekbaan waar Niels Laros voor de tweede keer op indrukwekkende wijze een Diamond League-titel pakte, zorgde landgenoot Vally op een hele andere manier voor vermaak van het publiek. De organisatie van de Memorial Van Damme gaf verschillende influencers de ruimte om een eigen 100 meter te sprinten.

Pieter Valley

Het leverde prachtige beelden op. De boomlange Valley, die met 1 miljoen volgers op TikTok tot de populairste Nederlanders van het platform hoort, heeft namelijk helemaal niet het lichaam van een sprinter. Hij staat bekend om zijn typetjes en dat was ook te zien op de atletiekbaan: Valley liep ging een groot zelfvertrouwen en als ware atleet zijn warming-up in. De video gaat viraal en ontvangt honderden positieve reacties.

100 meter sprint

Valley kwam niet in de buurt van winst in de Turbo Sprint, zoals de naam luidde van de 100 meter sprint voor influencers. De Australische internetpersoonlijkheid Olly Bowman snelde naar de winst in een tijd van onder de 12 seconden. De Belgische YouTuber én bedenker van het ludieke event Average Rob, ook in Nederland bekend, werd tweede.

"Ik wist niet dat je zo kapot kon zijn van 100 meter lopen", vertelde hij bij HLN. "De vermoeiendste 12 seconden van mijn leven. Ik ben blij dat ik niet vér boven die 12 seconden zit. 23 honderdsten, dat is een vingerknip. Olly (Bowman, red.) was ongelofelijk snel. Volgens mij is hij een van de snelste contentcreators ter wereld."

Pieter Valley op de AG Memorial Van Damme: