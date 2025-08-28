Niels Laros heeft donderdag Nederlandse atletiekgeschiedenis geschreven. Hij pakte in Zürich op de 1500 meter met een nationaal record de eindzege in de Diamond League en werd daarmee de eerste Nederlandse man die daarin slaagde. Met de overwinning verdient Laros ook nog eens een enorme bak aan prijzengeld.

2025 is hét jaar van de doorbraak voor Laros, die al twee Diamond League-wedstrijden had gewonnen. Met de vorm zat het ook goed, want Laros kwam vorige week in Brussel ook nog als eerste over de streep. Toen maakte hij het af met een indrukwekkende eindsprint en die kwaliteit toonde hij in Zürich opnieuw.

Nederlandse atletiekhistorie

Laros liep met nog 200 meter te gaan op de derde plek, maar maakte in de laatste meters het verschil. De 20-jarige atleet liep de Fransman Azeddine Habz en de Phanuel Koech uit Kenia via de buitenkant voorbij en had van iedereen veruit het meeste over. Laros kwam na een tijd van 3.29,20 als eerste over de streep.

Hij brak daarmee het nationale record en werd ook de eerste Nederlandse man die ooit de eindzege heeft gepakt in de Diamond League. Reynold Cheruiyot uit Kenia eindigde in 3.29,91 uiteindelijk als tweede en deed dat net voor landgenoot Koech.

Enorm bedrag aan prijzengeld

Laros pakte niet alleen de grootste overwinning uit zijn carrière, maar het levert hem waarschijnlijk ook het grootste bedrag aan prijzengeld ooit op. De 1500 meter kreeg in Zwitserland van de organisatie een status van Diamond+. Dat betekent dat er nog meer prijzengeld te verdienen viel op dit onderdeel. Laros gaat als winnaar naar huis met 50.000 dollar. Dat is omgerekend zo'n 42.000 euro.

WK atletiek

Laros zal nu met hoge verwachtingen afreizen richting de WK atletiek van volgende maand. De wereldtitels worden van zaterdag 13 tot en met zondag 21 september verdeeld in de Japanse hoofdstad Tokio. Laros zal daar na zijn zege in Zürich worden gezien als één van de kanshebbers op eremetaal op de 1500 meter.