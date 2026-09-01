Het gaat hard met de carrière van Femke Broeders-Bol. De 26-jarige topatlete was jarenlang succesvol op de 400 meter horden en maakte een jaar geleden de stap naar de 800 meter. Daar imponeerde ze vorige week door wederom het Nederlands record aan te scherpen. Sporticonen Ellen Hoog en Naomi van As zijn onder de indruk.

"Die meid is niet te stoppen", roept Van As uit in de Sportnieuws.nl-podcast van haar en Hoog. Broeders-Bol liep in Zwitserland een tijd van 1.54.71, liefst 0.70 seconden harder dan een week eerder. Dat betekende toen ook al een nationaal record. Hoog viel tijdens de race nog iets anders op.

Andere tactiek Femke Broeders-Bol

"Ze had een andere tactiek", vertelt Hoog. "Normaal gesproken ging ze achter Audrey Werro of Keely Hodgkinson aan. Maar nu liep ze voorop, achter de tempomaakster aan." Dat resulteerde in een geweldige tijd. "De laatste bocht werd ze door Werro wel ingehaald. Zij liep op het einde een stuk sneller. Maar, wel goed dat ze dat ook probeerde. Ze hadden ook echt een duel, hè."

Fel duel met rivale

Daarmee doelt Hoog op een incidentje na pakweg 650 meter. Daar werd Broeders-Bol gepasseerd door Werro, maar daar ging wel kort wat geduw aan vooraf. "Een beetje schoppen, een beetje knijpen", grapt Van As. Hoog: "Dat is ook het grote verschil ten opzichte van de 400 horden, dat ze veel meer in duel rent." Van As ziet dat ook: 'Daar moet je je ook niet door van de leg laten brengen. Dat je denkt 'shit, ik word een beetje naar buiten gedrukt.'

De sterke race van Broeders-Bol leverde dus een tweede plaats en een absolute toptijd op. Slechts acht vrouwen waren in de geschiedenis sneller dan de Nederlandse. "Als je binnen een jaar al bij de negen snelste tijden ter wereld zit... Ik vind het gewoon bizar", roept Van As uit.

Luister de podcast

In de nieuwe aflevering van EN Door met Sportnieuws.nl nemen Ellen Hoog en Naomi van As de Nederlandse prestaties op het WK hockey door. Heel even wordt er aan een Belgisch complot gedacht. Verder aandacht voor Femke Broeders-Bol die de wereld maar blijft verbazen, het openhartige verhaal van schaatsicoon Jochem Uytdehaage en de opschudding die Wout Weghorst deze week wist te veroorzaken. Verder roept de wietlucht op de US Open onsmakelijke herinneringen op. Luister de podcast in je favoriete podcastapp.