Femke Bol schakelde met ingang van dit jaar over van de 400 meter horden naar de 800 meter, maar door een blessure heeft ze nog niet heel vaak haar kunsten kunnen vertonen op haar nieuwe specialiteit. Het lijkt echter de goede kant op te gaan, want de topatlete deelt hoopvolle beelden via sociale media.

Broeders-Bol pakte vorig jaar in Tokio voor de tweede keer op rij de wereldtitel op de 400 meter horden en het leek dan ook logisch dat ze zich in ieder geval tot en met de Olympische Spelen van 2028 op dat onderdeel zou blijven richten. Ze zorgde echter voor een gigantische schok in de atletiekwereld door vlak na dat succes bekend te maken dat ze overstapte naar de 800 meter.

Hoopvolle beelden van Broeders-Bol

De 26-jarige topatlete wist natuurlijk dat haar een flinke ontdekkingstocht te wachten stond, maar die werd in de eerste maanden van dit jaar nog iets moelijker gemaakt door een blessure. De Nederlandse, die eerder dit jaar in het huwelijksbootje stapte met de Belgische polsstokhoogspringer Ben Broeders, liep slechts één wedstrijd en moest onder meer de WK indoor in Polen laten schieten vanwege een hardnekkige peesblessure aan haar voet.

Broeders-Bol mikt op een rentree in mei en het lijkt erop dat ze op schema ligt. Haar Nederlandse collega Emma Oosterwegel, die gespecialiseerd is in de meerkamp, deelde namelijk op Instagram hoopvolle beelden waarop zij samen met haar lachende landgenote aan het lopen is tijdens een trainingskamp in het buitenland. Broeders-Bol deelde die kiekjes van het trainingskamp vervolgens weer met haar volgers op Instagram.

i Femke Broeders-Bol en Emma Oosterwegel. © Instagram

Nederlands record in enige wedstrijd

De tweevoudig wereldkampioene op de 400 meter horden verbrak bij haar enige wedstrijd op de 800 meter overigens wel direct een Nederlands record. Broeders-Bol kwam in het Franse Metz tot een tijd van 1.59,07 en was daarmee sneller dan de oude toptijd op de 800 meter indoor van Ester Goossens uit 2001.

Als Broeders-Bol ook het Nederlands record in de buitenlucht wil breken, zal het echter nog wel een stukje harder moeten. Dat record staat sinds 1992 op naam van Ellen van Langen. In de olympische finale in Barcelona pakte zij toen het goud in een tijd van 1.55,54.