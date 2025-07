Femke Bol prijst zich vaak dolgelukkig met de steun van haar geliefde. De Nederlandse topatlete leeft en wordt geleefd als boegbeeld van de Nederlandse atletiek. Haar vriend Ben Broeders is ook topatleet en begrijpt haar dus als geen ander. Dit is Ben Broeders, de man met wie Bol in juli 2025 bekendmaakte te gaan trouwen.

Broeders is een 30-jarige Belg en daarmee een stukje ouder dan Bol, die 25 is. Ze kennen elkaar al lang en kwamen elkaar in de atletiekwereld voor het eerst tegen. Dat was op het vliegveld van Stockholm, de hoofdstad van Zweden. Ze waren beide actief geweest tijdens de Diamond League. Daar sloeg de vonk over en sinds 2021 hebben de twee een relatie.

Olympische Spelen in Tokio

Broeders is zelf dus ook atleet, maar dan op een ander onderdeel. Waar Bol het van het lopen moet hebben, daar is Broeders polsstokhoogspringer. En geen onverdienstelijke: hij is meervoudig Belgisch kampioen en won al eens een Diamond League-wedstrijd in Parijs. Op de Spelen van Tokio in 2021 was Broeders er, net als Bol, voor het eerst bij. In de kwalificatie werd hij toen achttiende, waardoor hij niet naar de finale mocht.

Bevriend met Armand Duplantis

In het polsstokhoogspringen is er één man die ver boven de rest uitspringt. Laat dat nou net een goede vriend van Broeders zijn. Al jaren traint de Belg samen met de Zweed Armand Duplantis. Hij was de absolute favoriet in Parijs. Niet alleen verdedigde hij zijn olympische titel van Tokio, hij is ook nog eens wereldrecordhouder. Duplantis sloeg in het Parc des Princes Stadion dan ook keihard toe: opnieuw goud én een wereldrecord.

Na de Spelen zat Duplantis Bol overigens flink dwars. Het polsstokfenomeen blijft zijn eigen wereldrecord maar verbeteren en mede omdat dat ook lukte tijdens de Diamond League in Polen, liep de Amersfoortse een enorm bedrag mis. Broeders had zich overigens niet geplaatst voor dat toernooi.

Samenwonen in Heelsum

Een paar maanden voor de Olympische Spelen van 2021 kregen Broeders en Bol een relatie. Inmiddels wonen ze een paar maanden samen in Heelsum, een dorp in de buurt van Arnhem. In april 2024 kregen zij de sleutel van hun woning, waar nauwelijks iets aan hoefde te gebeuren. De locatie is vooral handig voor Bol, die nu vlak bij topsportcentrum Papendal woont en daar dus makkelijk naartoe kan voor trainingen. Bol keek heel erg uit naar het samenwonen. "Het is fijn een eigen plekje te hebben", zei Bol tegen Story.

Trouwen en kinderen

Nu ze samenwonen, kan het gesprek tussen Bol en Broeders ook over hun toekomst samen gaan. Trouwen bijvoorbeeld, of kinderen krijgen. Voorlopig staat hun sportcarrière nog op één, maar als het aan Bol ligt, gaan de twee zeker trouwen. "Ooit mag Ben gerust door z’n knieën gaan, hoor. Nu is het nog een beetje vroeg, we zijn anderhalf jaar samen en ik ben ook nog maar 22", zei ze in een interview met Helden in 2022.

Broeders en Bol zijn verloofd

Drie jaar later brachten Bol en Broeders het heugelijke nieuws. Op 2 juli 2025 lieten ze weten dat ze verloofd zijn en er dus een bruiloft aan komt. "Mijn persoon voor het leven, voor altlijd met jou", was het bijschrift op Instagram.

Lengte

Broeders maakt regelmatig op datzelfde medium grapjes over zijn lengte, in vergelijking met die van zijn vriendin Bol. Zij is 1,84 meter, terwijl hij met 1,78 net een stukje kleiner is.

Ouders Femke Bol

Broeders is ook al helemaal opgenomen in het gezin Bol, zo vertelden haar ouders in een interview aan Story. "Het is leuk dat Ben in hetzelfde wereldje zit als Femke. Ben is een heel leuke jongen. Dat zagen we al vanaf het moment dat hij twee jaar geleden met kerst voor het eerst bij ons thuis kwam."

Aandacht

Terwijl Bol alle aandacht opeist met haar prestaties, staat Broeders wat meer in de schaduw. "Al die aandacht is ook gewoon part of the game", zei de nuchtere Belg over zijn net zo nuchtere vriendin tegen de NOS. En Broeders denkt dat ze, ondanks haar status in de sportwereld, altijd heel nuchter zal blijven. "Dat is gewoon haar persoonlijkheid. Ze is wie ze is, heel oprecht."

'Als het kan, zijn we er voor elkaar'

Broeders geeft aan dat het door hun drukke sportleven, soms lastig is om alle aandacht aan elkaar te geven die ze zouden willen. "Het voordeel is dat we weten hoe het wereldje in elkaar zit, het nadeel is dat ik niet altijd in het stadion kan zitten bij haar races. We moeten ook kijken naar wat voor onszelf het beste is. Maar als het even kan, zijn we er tijdens toernooien voor elkaar." Bol beaamde in tranen de woorden van haar vriend, na haar deceptie in Parijs.

i Ben Broeders en Femke Bol op een atletiekgala in Litouwen in 2023. ©Getty Images

Ontspannen

De twee delen de passie en het talent in hun sport. Maar als ze samen zijn, gaat het lang niet altijd over hun 'werk'. "De ene keer gaat het over haar race of over mijn wedstrijd, de andere keer is het een stuk meer ontspannen. 24 uur per dag je hoofd op volle focus hebben staan, is ook niet te doen. Je moet af en toe ook je focus kunnen verleggen. Dus het is wel mooi dat we dat samen kunnen doen."

