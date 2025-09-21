De naam Geordie Beamish zal niet bij iedereen een belletje doen rinkelen, maar zijn foto op het WK atletiek ging de hele wereld over. De Nieuw-Zeelander werd wereldkampioen op de hindernisloop, maar dat had heel anders af kunnen lopen na een valpartij in de heats.

De 3 kilometer lange hindernisloop had een zenuwslopend einde. Beamish ging samen met de Marokkaan Soufiane El Bakkali naar de finish, maar het was de man uit Nieuw-Zeeland die aan het langste eind trok met een tijd van 8:33.88.

WHAT A FINISH ‼



🇳🇿’s Geordie Beamish is the 3000m steeplechase world champion 🤯🤯



After a spike to the face in the heats, he kicks to 8:33.88 in the 3000m steeplechase to edge out 🇲🇦’s Soufiane El Bakkali in a dramatic finish 🔥#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/9eZmqW2sgX — World Athletics (@WorldAthletics) September 15, 2025

'Geluk gehad'

Dat Beamish überhaupt in de finale stond mag al een wonder genoemd worden. De hardloper ging in de heats onderuit en dat leverde opmerkelijke plaatjes op. Hij kreeg namelijk de schoen, inclusief spike, van een andere loper in zijn gezicht.

In gesprek met Flotrack vertelde Beamish over dat moment. "Ik weet niet goed wat ik dacht. Ik wilde gewoon zo snel mogelijk weer opstaan en verder rennen. De foto ziet er erger uit dan dat het is", zo stelt de wereldkampioen. "Ik had zelf niet eens door dat ik een spike in mijn gezicht kreeg. Het had zeker erger kunnen aflopen, dus ik heb wel wat geluk gehad." Hoewel Beamish dus viel, wist hij zich alsnog te kwalificeren voor de finale, die hij dus later won.

WK atletiek

Het WK atletiek wordt dit jaar gehouden in de Japanse hoofdstad Tokyo. Voor Nederland is het tot nu toe een groot succes. Zo pakte Femke Bol de gouden medaille op haar 400 meter horden en stuntte Jessica Schilder bij het kogelstoten door de eerste plek te bemachtigen.