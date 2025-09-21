Nederland heeft op het allerlaatste looponderdeel voor een wereldprestatie gezorgd op de WK atletiek. Op de 4x100 meter knalden Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Elvis Afrifa naar een prachtige medaille.

Nederland maakte indruk in de series en was daardoor op voorhand kansrijk op een medaille. Het razendsnelle viertal baarde opzien door lange tijd in de buurt te blijven van de gouden Amerikanen en het zilveren Canada.

🎽🇯🇵 | Wow, nog een medaille erbij! De sprintmannen snellen naar brons op de 100 meter estafette! 🙇🙇 #WorldAthleticsChamps



📺 Stream atletiek op HBO Max pic.twitter.com/m6J43s9rfu — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 21, 2025

Slotloper Afrifa hield stand door onder meer Ghana achter zich te houden en hielp Nederland in een nationaal record (37.81) aan het brons. Het is daarmee de tweede sprintmedaille ooit van de Nederlandse mannen op een WK. De eerste en lange tijd enige medaille werd gewonnen in 2003. Toen grepen Timothy Beck, Troy Douglas, Patrick van Balkom en Calmin Douglas eveneens brons.

Zesde medaille, meest succesvolle WK ooit

Nederland won eerder al vijf medailles op dit WK. Er was goud voor Femke Bol (400 meter horden) en Jessica Schilder (kogelstoten). Daarnaast greep de 4x400 estafette gemengd zilver en dat lukte ook Jorinde van Klinken bij het discuswerpen. De vrouwen wonnen zondag brons op de 4x400. Het is daarmee het meest succesvolle WK atletiek ooit. Twee jaar geleden won Nederland tweemaal goud, eenmaal zilver en tweemaal brons.