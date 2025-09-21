De WK atletiek zijn uitermate succesvol gebleken voor Nederland. Femke Bol (400 meter horden) en Jessica Schilder (kogelstoten) zorgden voor het goud. Maar er viel veel meer te juichen voor TeamNL. Nederland is dan ook op een mooie plek op de medaillespiegel terug te vinden.

Het was heel lang een zeldzaamheid dat Nederland medailles won op de WK atletiek. Bij de vrouwen was Dafne Schippers in 2013 pas de eerste Nederlandse vrouw die een plak bemachtigde. Daarvoor zorgden de mannen nog incidenteel voor één of twee medailles, maar minstens zo vaak kwam de Nederlandse enclave zonder eremetaal terug naar Nederland.

Dat is de laatste jaren wel anders. Nederland is een topland geworden als het om atletiek gaat. In 2017 en 2022 won TeamNL vier plakken, in 2023 was het liefst vijf keer raak. Daar zat ook twee keer goud bij. En ook dit keer in 2025 is het veelvuldig raak.

Zes medailles voor TeamNL

Nederland behaalde in totaal zes medailles. Al vroeg was er tweemaal zilver. Eerst dankzij Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers en Femke Bol op de 4x400 meter gemengde estafette, later dankzij een historische plak voor Jorinde van Klinken. Zij werd tweede en pakte daardoor als eerste Nederlandse vrouw ooit een plak op het onderdeel discuswerpen.

Goud voor Femke Bol

Op de vrijdag van het WK kwam er de gedroomde gouden plak van Femke Bol. In de finale van 'haar' 400 meter horden was ze oppermachtig. De 25-jarige topatlete was de allersterkte in de finale en snelde naar 51.54, een van haar beste tijden ooit. Daarmee prolongeerde ze haar WK-titel. Ze was in 2023 ook al de beste op het onderdeel.

Op zaterdag kwam er nog een plak bij. Jessica Schilder kwam vijf beurten lang niet in de buurt bij een medaille bij het kogelstoten, maar dankzij een fenomenale laatste stoot pakte ze op het allerlaatste moment toch het goud. Het betekende de eerste wereldtitel bij het kogelstoten ooit voor Nederland.

Op zondag kwamen er nog eens twee plakken bij. Bol, Klaver, Eveline Saalberg en Lisanne de Witte grepen bij de 4x400 estafette voor vrouwen een bronzen plak achter de Verenigde Staten en Jamaica. Tot slot veroverden de Nederlandse topsprinter verrassend het brons op de 4x100 meter. Daarmee kwam voor TeamNL het totaal aantal medailles op zes. Dat leverde een vierde plek op de medaillespiegel op.

Bol en Schilder helpen Nederland enorm

De twee gouden plakken van Nederland op dit WK waren daarnaast ook goud waard voor de medaillespiegel. Hoe meer wereldtitels, hoe hoger je plek op de ranglijst.

Beste WK ooit voor Nederland

Met in totaal zes plakken (tweemaal goud, twee keer zilver en tweemaal brons) is Nederland de nummer vier van de wereld in Tokio. TeamNL moet alleen Canada, Kenia en de Verenigde Staten voor zich dulden, maar houdt het atletieklanden als Jamaica en Botswana achter zich. De Amerikanen zijn zoals gewoonlijk met afstand het sterkste atletiekland. Voor Nederland zijn het historische wereldkampioenschappen. Met zes plakken zijn het namelijk de meest succesvolle WK atletiek ooit.

Femke Bol in illuster rijtje

Overigens is Bol tot nog toe een van de meest succesvolle atlete van dit wereldkampioenschap, met eenmaal goud, eenmaal zilver en eenmaal brons. Ze een van de weinige atleten met drie plakken. Twee anderen gaan ook met drie plakken naar huis: sprintlegendes Noah Lyles (tweemaal goud en een keer brons) en Melissa Jefferson-Wooden (drie keer goud!).