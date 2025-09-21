Op de WK atletiek verschenen vier heel tevreden vrouwen voor de camera's na de 4x400 estafette. Eveline Saalberg, Lisanne de Witte, Lieke Klaver en Femke Bol grepen het brons op de slotdag van de wereldkampioenschappen in Tokio. Na de finish moest Bol na een vraag van een journalist iets van het hart.

Achter Jamaica en de oppermachtige Verenigde Staten boekte Nederland het vijfde medaillesucces van deze wereldkampioenschappen. De titelhouders werden na hun fenomenale race op de WK van twee jaar geleden onttroond, maar konden zeker leven met brons. Meer zat er simpelweg niet in.

'Je doet het met z'n allen'

Toen het viertal bij de NOS verscheen, wilde Bol na een vraag van de journalist toch nog iets kwijt. Ze vindt het niet zo leuk dat er vaak door velen wordt gedaan dat zij als slotloopster in haar eentje voor de medailles zorgt. "We doen het altijd met z'n allen. Als ik dat eens mag zeggen: je haalt altijd met z'n allen een medaille. Ik vind het soms wel eens lastig dat er wordt gedaan of het Liekes of mijn race is. Nee, je doet het met zijn allen. Je moet allemaal goed lopen. Dit is geweldig, dat we allemaal zo goed lopen."

Volgens Bol kan ze namelijk alleen schitteren als, in dit geval, Klaver, Saalberg en De Witte in topvorm zijn. In de serie kwam het immers zonder Bol ook gewoon goed. "Ik snap het. Ik haal het stokje over de streep, dus dan zie je letterlijk wat er gebeurt. Maar het is altijd een teamprestatie, je moet het allemaal supergoed doen. Ik heb kunnen rusten omdat zij gisteren hebben gelopen. We doen het echt met z'n allen, ook de reserves, en dat maakt het zo bijzonder."

Goud, zilver en brons

Net als op de Olympische Spelen van vorig jaar eindigt Bol met een gouden, zilveren en bronzen medaille. Toen was er goud op de 4x400 gemengd, zilver op de 4x400 vrouwen en brons op de horden. Dit keer werd ze weer wereldkampioene op 'haar' horden en pakte ze zilver en brons op de estafette-onderdelen.

"Ik ben iets blijer met deze verdeling, wat betreft de horden", zo geeft ze eerlijk toe. Al met al is ze heel trots op alle 53 atleten die namens Nederland in actie komen in Japan. "Geweldig, ook voor Nederland. Twee gouden medailles, met Jessica (Schilder, red.) en haar monsterpoging. We kunnen écht heel trots zijn."