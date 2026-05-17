Max Verstappen was zondag nog geen half uur uit zijn auto tijdens de 24 uur van de Nürburgring na zijn ochtenddienst in de Mercedes of het ging ineens helemaal mis. Zijn vervanger Daniel Juncadella kreeg in leidende positie na ruim twintig uur racen plots met problemen te maken en zag de droom van het team na 133 ronden in duigen vallen.

Met nog ruim drie uit op de klok te gaan stond team Verstappen er uitstekend voor. De leiding was dik in handen van de Nederlander, die de voorsprong op de andere Mercedes van Maro Engel uitbreidde. Het gat was bijna een minuut en niks leek een overwinning of in ieder geval een podium in de weg te staan. Totdat het ineens helemaal misging toen Juncadella een paar rondjes onderweg was voor zijn shift.

Diep probleem

Alle snelheid was weg en Engel was in no-time aan de staart van de langzaam rijdende Juncadella. Hij bleek problemen met zijn aandrijfas te hebben en moest de ellenlange meters naar de pitbox afleggen om de auto binnen te brengen. Rechtsachter werd de band eraf gehaald en ook de remschijven moesten gedemonteerd worden. Het probleem was groter en zat dieper dan waar de monteurs bij konden komen.

Terwijl de auto van team Verstappen op de blokken stond, reed de ene na de andere auto op het circuit over de streep om ze in te halen. De paniek was groot in de box, met heel veel bezorgde blikken bij de hardwerkende monteurs. Zij zagen ook hun droom in duigen vallen met een zekere podiumplek en waarschijnlijke overwinning aan de horizon. Mercedes wacht al heel lang op een zege tijdens een 24 uursrace.

Geen finish voor Verstappen

Verstappen zou eigenlijk de Mercedes over de finish gaan rijden, maar dat gebeurde door de technische problemen niet. Na ruim drie uur sleutelen aan de auto reed Juncadella vlak voor het einde nog wel de pits uit, maar die twee rondjes waren enkel voor de statistieken. Het team van Verstappen eindigde uiteindelijk als 38e in de totaalstand en als twintigste in de eigen klasse.

Mercedes wint toch

Ondanks de technische problemen van de Mercedes van Verstappen wist de Duitse renstal de race wel te winnen. De andere auto van de Duitse coureurs Maro Engel, Fabian Schiller, Luca Stolz en de Belg Maxime Martin kwam na 24 uur als eerste over de streep. Voor Mercedes is het de eerste zege op de Nürburgring sinds 2016, ook toen maakte Engel deel uit van het winnende team.

