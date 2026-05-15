Max Verstappen heeft direct indruk gemaakt tijdens de kwalificaties van de Nürburgring. De Nederlander reed in zijn eerste ronde op het circuit direct de snelste tijd. Voor Tom Coronel was de kwalificatie minder succesvol.

Verstappen rijdt dit weekend de 24 uur van de Nürburgring. Een bekende race, waarmee hij het plezier in het racen terug wil vinden. Verstappen rijdt met Mercedes-AMG Team Verstappen Racing tijdens de race in Duitsland. De Nederlandse topcoureur rijdt de race met collega's Lucas Auer en Daniel Juncadella. Naast Verstappen doen er nog een aantal Nederlanders mee aan de 24-uursace. Zo rijdt ook Tom Coronel, net als onder andere Jan Jaap van Roon, Jeroen Bleekemolen en Roelof Bruins.

Max Verstappen

De eerste kwalificatierondes werden gereden door Auer voor Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Hij begon met een tijd van 8:38,6, maar ging in zijn latere rondes een stuk sneller rijden. Auer reed op een gegeven moment de top tien binnen en dat bleek genoeg voor Top Qualifying 2. Vervolgens mocht Verstappen aan de slag in de auto van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.

In de eerste ronde die Verstappen op de Nürburgring maakte hij direct veel indruk. Met een rondetijd van 8:14.459 knalde de Nederlander direct naar P1 op het circuit. Vervolgens reed hij nog een aantal rondes en zette hij telkens een uitstekende tijd neer. Mede door de eerste topronde van Verstappen mag het team wel aantreden in Top Qualifying 3 door hun zesde plek in Top Qualifying 2. Vrijdag vinden dus alle kwalificaties plaats en zaterdag om 15:00 uur begint de 24-uursrace op de Nürburgring.

Tom Coronel

Ook Coronel rijdt dus de race op de Nürburgring, maar de kwalificatie van zijn team ging een stuk minder dan die van Verstappen. De routinier rijdt voor Max Kruse Racing en hij kwam ook in de eerste ronde nog in actie. Hij reed in de eerste qualifier in de Audi R8 LMS GT3 evo II, maar wist zich niet te plaatsen voor Top Qualifying 2. Hij zal waarschijnlijk moeten starten vanaf P31.

