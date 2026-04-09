Het huwelijk tussen Max Verstappen en de Formule 1 verloopt dit jaar nog niets zoals gehoopt. Steeds vaker maakt de Nederlander daardoor uitstapjes naar het endurance-racen. Verstappen is van plan om mee te doen aan de 24 uur van de Nürburgring, wat voor een grote explosie heeft gezorgd.

De Nederlander sprak zich al enkele keren fel uit tegen de nieuwe reglementen, die sinds deze jaargang geldig zijn. Zo wordt de motor in de Formule 1 voor de helft aangedreven door elektriciteit. Coureurs moeten daardoor goed op hun batterij letten. Volgens Verstappen is de lol er daardoor wel vanaf.

"Ik heb niets met de nieuwe formule; die voelt voor mij niet natuurlijk aan. Ik probeer me aan te passen, maar het is antiracen. Op een gegeven moment wil ik dat niet meer. Dan kun je nog zeggen dat ik er veel geld mee verdien, maar daar draait het uiteindelijk niet om. Mijn passie is autosport en ik wil genieten van wat ik doe. Helaas is dat nu niet het geval", sprak verstappen na de GP van Japan eind maart.

Populariteit voor 24 uur van de Nürburgring

Even daarvoor had hij al een 'succesvol' uitstapje gemaakt naar het iconische circuit Nürburgring-Nordschleife in Duitsland. Verstappen deed mee aan de endurance-race in de Langstrecken-Serie. Samen met teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon won Verstappen overtuigend. Helaas voor Team Verstappen Racing gebruikten ze een setje banden te veel, waardoor ze uit de resultaten werden geschrapt.

Zijn aanwezigheid op De Groene Hel zorgde voor een toename in publiciteit, toeschouwersaantallen en online views. Maar daar blijft het niet bij. 'Het Verstappen-effect' draait op volle toeren in aanloop naar de 24 uur van de Nürburgring. Nu de Nederlander zijn deelname heeft bevestigd, rijzen de inschrijvingen de pan uit.

Inmiddels hebben ze het maximaal aantal van 150 raceteams bereikt. Als gevolg hiervan zullen sommige inschrijvingen nu worden geannuleerd vanwege de grote vraag van enthousiaste deelnemers dit jaar. Die onaangename taak ligt nu bij de organisator van de 24 uur van de Nürburgring.

The 150-entry limit for the Nürburgring 24 Hours has already been reached, for the first time since 2020, leaving some teams without a place on the grid 👀 pic.twitter.com/cHPNjv69FH — Autosport (@autosport) April 9, 2026

Een officiële verklaring van ADAC Nordrhein luidt: "Om een ​​eerlijk proces voor alle teams te garanderen, schrijven de reglementen voor dat er na de inschrijvingsdeadline een beoordeling en selectie zal plaatsvinden." De 54e editie vindt plaats van 14 tot en met 17 mei.