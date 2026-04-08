De nieuwe reglementen in de Formule 1 zijn dit seizoen al vaak onderwerp van gesprek. Red Bull-coureur Max Verstappen is erg kritisch en hoopt dat er snel wat gaat veranderen. Daar wordt deze maand over gesproken door de teams en de FIA.

Het wereldkampioenschap ligt even stil vanwege de afgelaste races in Bahrein en Saoedi-Arabië. Er staat pas op 3 mei weer een Grand Prix op de planning in Miami. De pauze wordt gebruikt om het begin van het seizoen te evalueren. Donderdag komen verschillende technische afgevaardigden van de teams bij elkaar.

Volgende week volgt nog een technische vergadering en daarna schuiven ook Formule 1-baas Stefano Domenicali en de teambazen aan. Er zal gekeken worden naar de voorstellen van de technici. Dat leidt mogelijk tot veranderingen op korte termijn.

Van echt drastische aanpassingen zal, helaas voor Verstappen, nog geen sprake zijn. Wijzigingen over de verhouding van de verbrandingsmotor en battrij kunnen pas ingevoerd worden voor het volgende kampioenschap. Fabrikanten hebben namelijk de tijd nodig om daarop in te spelen.

Kleine veranderingen

Toch zijn er al kleine aanpassingen mogelijk die het racen voor de Nederlandse veirvoudig wereldkampioen wellicht weer wat leuker kunnen maken. Er zal vooral gekeken worden naar het verbeteren van de kwalificaties en de veiligheid.

Zo wordt er gekeken naar superclipping, waarbij coureurs energie terugwinnen terwijl ze nog vol gas rijden. Nu is het opladen van de batterij op die manier beperkt tot 250 kilowatt. Mogelijk vervalt die limiet.

Een andere mogelijkheid is om het maximale vermogen van de batterij (350 kilowatt) te verlagen. Daardoor wordt de beschikbare energie over één ronde beter verdeeld. Rijders hoeven dan munder gas terug te nemen om in een bocht hun batterij op te laden. De rondetijd gaat dan wel omhoog.

Uitstapje Max Verstappen

Verstappen komt in april overigens wel in actie in een andere autoklasse. Hij bevestigde recent dat hij samen met de Oostenrijkse coureur Lucas Auer van Mercedes-AMG Team meedoet aan de kwalificaties voor de 24 uur van de Nürburgring. Die zijn op 18 en 19 april. Van 14 tot en met 17 mei is de iconische endurance-race op de Nürburgring.