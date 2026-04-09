Max Verstappen zag de afgelopen jaren flink wat belangrijke mensen vertrekken bij Red Bull, maar de grootste klap van allemaal komt aan het einde van het seizoen. Zijn bekende engineer Gianpiero Lambiase is namelijk in gegaan op een enorm aanbod van één van de grote rivalen.

Verstappen debuteerde op 15 mei 2016 tijdens de GP van Spanje met een sensationele overwinning bij Red Bull. Hij werd toen ook voor het eerst bijgestaan door engineer Lambiase en bijna tien jaar later vormen de twee nog altijd een succesvol duo. Ze leken zelfs onafscheidelijk, maar daar komt aan het einde van het seizoen verandering in.

Donderdag meldden De Limburger en De Telegraaf dat Lambiase de deur na dertien seizoenen dicht gaat trekken bij Red Bull. Volgens de media is de Engelsman met Italiaanse roots ingegaan op een astronomisch aanbod van McLaren. Later op de dag bevestigde het F1-team het naderende vertrek.

"Oracle Red Bull Racing bevestigt dat Gianpiero Lambiase het team in 2028 zal verlaten, wanneer zijn huidige contract verloopt. GP is een gewaardeerd lid van het team, waar hij in 2015 bij kwam. Tot zijn vertrek zal GP doorgaan met zijn rol als Head of Racing en race-engineer van Max Verstappen. Hij en het team zijn volledig toegewijd om meer succes toe te voegen aan ons sterke trackrecord samen."

Red Bull heeft het vertrek van Gianpiero Lambiase, na het aflopen van zijn contract eind 2027, inmiddels bevestigd. pic.twitter.com/xWsWvtNf2w — Erik van Haren (@ErikvHaren) April 9, 2026

Pikante overstap

Het is de bedoeling dat Lambiase op termijn Andrea Stella gaat opvolgen als teambaas bij de renstal uit Woking. Stella zou op zijn beurt dan mogelijk weer verkassen naar Ferrari. Lambiase, die naast race-engineer van Verstappen ook Head of Racing is bij Red Bull, stond al geruime tijd in de belangstelling van meerdere teams, waaronder Aston Martin en Williams.

Het is een pikante overstap, want de afgelopen twee jaar streden Verstappen en Lambiase juist samen tegen McLaren om de wereldtitel. In 2024 trok de Nederlander nog aan het langste eind, maar vorig jaar werd hij onttroond door Lando Norris. Dit seizoen gaat het met de nieuwe reglementen nog uiterst moeizaam bij Verstappen.

Succesvolle samenwerking

Als de Engelsman inderdaad vertrekt bij de renstal dan betekent het dat er na volgend jaar na twaalf seizoenen een einde komt aan de succesvolle samenwerking tussen Lambiase en Verstappen. Samen behaalden zij tot nu toe maar liefst 71 overwinningen en werd vier keer het wereldkampioenschap bij de coureurs binnengehaald.

In het afgelopen jaar moest Verstappen zijn engineer een aantal keer missen vanwege problemen in de privésituatie. Later bleek dat de vrouw van Lambiase ernstig ziek is. Die heftige periode zorgde er mede voor dat de engineer van Verstappen zijn tranen na de laatste race van vorig seizoen de vrije loop liet.

Leegloop Red Bull

Verstappen moest de laatste jaren al regelmatig afscheid nemen van belangrijke mensen binnen de organisatie van Red Bull. Zo vertrokken onder meer meesterontwerper Adrian Newey en sportief directeur Jonathan Wheatley op eigen initiatief. Teambaas Christian Horner moest halverwege vorig seizoen dan weer het veld ruimen door tegenvallende resultaten.