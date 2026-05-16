Max Verstappen beleefde een indrukwekkende openingsstint tijdens zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen werkte zich van de tiende naar de eerste positie en pitte met een voorsprong van 25 seconden op de rest. Na afloop blikt hij terug op zijn eerste uren achter het stuur vol uitdagingen.

De Nederlander erkent dat het niet altijd makkelijk was. "In het begin zat ik wat vast in het verkeer, waardoor het lastig was om de auto's voor me te passeren. Maar zodra ik er een paar voorbij was en het weer omsloeg met wat gladde omstandigheden, daar hebben we het verschil gemaakt, denk ik", vertelt hij. "De auto voelde goed. Ik probeerde uit de problemen te blijven, maar tegelijkertijd moet je pushen en op de limiet rijden — dat is altijd een moeilijke afweging. Maar het pakte goed uit."

'De komende uren kunnen heel spannend worden'

Op de vraag over het moment waarbij hij de vangrail raakte, is Verstappen eerlijk. "We hadden even een momentje. Ik denk dat ik iets te vroeg instuurde. Maar het was verder prima. Je moet jezelf gewoon vermannen, kalm blijven en opnieuw focussen", aldus de Nederlander.

Met nog ruim twintig uur te gaan kijkt Verstappen al vooruit naar wat komen gaat. "We kijken niet alleen naar de nacht, maar ook naar het weer. De komende uren kunnen heel spannend worden", aldus Verstappen. Het weer speelt een cruciale rol in de strategie en met meer regen op komst wordt de 'Groene Hel' er niet makkelijker op.

Chaos in de regen

Dat bleek al snel. Terwijl teamgenoot Jules Gounon de bolide overnam van Verstappen, sloeg de regen genadeloos toe op de Nürburgring. Één voor één ging het mis. Kevin Estre schoot met zijn Porsche van de baan en knalde hard de vangrail in, waarmee een van de grote concurrenten van Verstappen Racing uitgeschakeld leek. Ook Arjun Maini kwam hard ten val in dezelfde klasse. Gounon verloor intussen de leiding aan de Ford Mustang van Kevin Olsen, nadat zijn voorsprong in korte tijd volledig was weggesmolten door de zware regenval.

Eerder in de 24 uurs-race was het ook al raak voor Thierry Vermeulen, goede vriend en protegé van Verstappen. De 23-jarige Nederlander vloog hard de vangrail in na contact met een langzamere deelnemer en moest zijn race staken. Een bittere tegenvaller voor de zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen, die eerder op de dag nog aan de leiding had gereden.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover