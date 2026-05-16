Even was zijn Ferrari de snelste op de Nürburgring en leek de 24-uursrace zijn dag te worden. Maar de 'Groene Hel' is genadeloos, dat ondervond Thierry Vermeulen op pijnlijke wijze. Door toedoen van een langzamere deelnemer vloog de goede vriend van Max Verstappen hard de vangrail in.

Vermeulen probeerde een langzamere auto te passeren, maar die reed midden op de baan en duwde de Ferrari het gras op. Daarna was Vermeulen passagier, hij had geen controle meer over zijn wagen en knalde hard de vangrail in. De schade aan de Ferrari was te groot om verder te rijden. Het betekende een vroegtijdig einde van zijn 24 uurs-race, terwijl een top tien-finish er zeker in had gezeten.

Band met Verstappen

Vermeulen is geen onbekende van Max Verstappen. De 23-jarige is de zoon van Raymond Vermeulen, de manager van de viervoudig wereldkampioen. Vader en zoon zijn nauw verbonden met het Verstappen-kamp. Thierry reed eerder ook voor Verstappen.,com Racing en wordt actief begeleid door Max in zijn raceloopbaan. De crash zal Verstappen dan ook niet onberoerd hebben gelaten, ook hij zal flink balen voor zijn goede vriend.

Het is extra zuur omdat Vermeulen eerder op de dag nog aan de leiding reed in de race. Zijn Ferrari was op dat moment de snelste op de Nürburgring en een sterke eindklassering leek niet ondenkbaar. Die droom spatte uiteen door het contact met de Porsche.

Max Verstappen in de aanval

Terwijl Vermeulen vroegtijdig moest opgeven, zet Verstappen zijn eigen race voort in de 'Groene Hel'. De wereldkampioen kende zelf ook een bewogen openingsfase, tijdens zijn eerste meters ontsnapte hij maar net aan de vangrail. Inmiddels heeft hij zich hersteld en rijdt hij vooraan mee. Na een sterke inhaalrace klom hij op naar de tweede positie, met de regen die inmiddels op de Nürburgring valt als extra uitdaging.

Verstappen laat zich niet afremmen door de wisselende omstandigheden. Met de regen op het asfalt gaat de Nederlander vol voor de aanval en heeft hij zijn grootste concurrent inmiddels achter zich gelaten. De leider in de race heeft nog een voorsprong, maar Verstappen zet de jacht onverminderd voort op de legendarische Nürburgring.

