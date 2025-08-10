NASCAR-coureur Connor Zilisch (19) heeft zijn sleutelbeen gebroken na een ongeluk vlak na zijn overwinning in de Xfinity Series. Tijdens zijn overwinningsfeestje maakte de Amerikaan een lelijke val en moest medisch behandeld worden.

Zilisch nam zaterdag deel aan een race in Watkins Glen, te New York, in de NASCAR Xfinity Series. Na een dominante race, waarin hij 60 van de 82 ronden leidde, verzekerde hij zich van de overwinning. De dolblije coureur, afkomstig uit Charlotte, vierde zijn overwinning door op zijn Chevrolet te klimmen.

Pijnlijke val

Met een drankje in zijn hand klauterde de jonge coureur via het open raam op de deur en zette vervolgens zijn rechtervoet op het dak van de auto. In een moment van onoplettendheid verloor de winnaar zijn evenwicht en viel van de auto, waarbij hij op zijn hoofd landde. De coureur bleef vervolgens roerloos op de baan liggen en kreeg direct medische hulp. Hij werd op een brancard naar het medisch centrum van het circuit gebracht.

'Blij dat het niet erger is'

De coureur werd voor verder onderzoek naar het ziekenhuis in Dix in New York, gebracht. Daar kreeg hij de diagnose van de pijnlijke val: een gebroken sleutelbeen. Zilisch verliet het ziekenhuis pas een dag later. "Bedankt allemaal voor jullie berichten vandaag", schreef de coureur vervolgens op X. "Ik ben uit het ziekenhuis en voel me al beter. Gelukkig is de CT-scan van mijn hoofd in orde, alleen mijn sleutelbeen is gebroken. Ik ben alle medici dankbaar voor de snelle hulp en blij dat het niet erger is."

De coureur, die deel uitmaakt van het Trackhouse Racing team, zou zondag meedoen aan de NASCAR Cup Series race op Watkins Glen International, maar het team besloot zich uiteindelijk terug te trekken. "We wensen Connor een spoedig herstel", aldus het team.