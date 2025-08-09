Max Verstappen heeft het Formule 1-kampioenschap zo goed als verloren. De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris zijn dit seizoen simpelweg te sterk. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing heeft wel een bijzonder record te pakken.

Verstappen geniet van enkele vrije weken voordat hij aan de start staat van de Grand Prix van Zandvoort, die op 31 augustus gereden wordt. De regerend wereldkampioen kijkt uit naar nieuw succes, want in Hongarije werd Verstappen teleurstellend negende.

Bijzonder record

Een resultaat waar hij absoluut niet tevreden mee zal zijn, maar toch heeft hij een record te pakken. De F1-wereldkampioen is de coureur die al het langst niet op een ronde achterstand is gezet in een race.

Voor een groot deel van zijn collega's gebeurde dit vrij recent. In Hongarije finishten Pierre Gasly, Franco Colapinto, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Alex Albon, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Isack Hadjar en Andrea Kimi Antonelli op meer dan een ronde achterstand. In totaal 10 coureurs, oftewel de helft van het veld.

McLaren

De vorige keer dat er zoveel coureurs op een ronde werden gezet was in Oostenrijk. Daar finishten Lance Stroll, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto en Fernando Alonso buiten de ronde van de winnaar. Voor George Russell en Liam Lawson gebeurde dit in Monaco.

En de Ferrari's en McLarens dan? Charles Leclerc finishte voor het laatst op meer dan een ronde achterstand op Silverstone vorig jaar. Voor de twee McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris gebeurde dit voor het laatst in 2023 – in Brazilië voor Piastri en in Monaco voor Norris.

En dan is er het record van Max – hij werd voor het laatst op een ronde gezet tijdens de Grand Prix van Italië in 2017.