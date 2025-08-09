De zomerstop van de Formule 1 is momenteel gaande. Dat betekent dat alle coureurs en teams genieten van de vrije weken. Een goed moment dus voor Max Verstappen om tijd door te brengen met zijn gezin.

Na de Grand Prix van Hongarije vorig weekend is de Formule 1 met vakantie. Het ideale moment dus voor Verstappen om stoom af te blazen na zijn frustrerende eerste seizoenshelft. Dit doet hij in het zonnige Portugal samen met zijn vriendin Kelly Piquet.

Op het water

Zo genieten de twee van een heerlijk boottochtje op het water. Piquet deelt op haar Instagram-story een bijzondere foto waarop te zien is hoe de Braziliaanse in de armen van Verstappen is gevallen.

i © @kellypiquet op Instagram.

Nieuwe aankoop

Naar verluidt zullen de twee de komende tijd vaker in Portugal zijn. Dit heeft te maken met een nieuwe aankoop. Volgens de Daily Mail hebben Verstappen en Piquet een stuk grond gekocht in het exclusieve Pinheirinho Comporta. Dit gebied is voor de coureur geen onbekend terrein: net als dit jaar bracht hij er ook vorig jaar zijn vakantie door.

Volgens het Britse medium willen Verstappen en Piquet op het aangekochte perceel een woning bouwen. Zelf hebben zij nog niets bekendgemaakt over hun plannen voor het terrein.

Luxe aankopen

Recentelijk trok Verstappen al vaker de poeplap voor grote aankopen. Zo kocht hij onder meer een nieuwe privéjet en een groot jacht, waarmee hij werd gespot voor de kust van onder andere Saint-Tropez en Sardinië.

Grand Prix van Zandvoort

De eerste week van de zomerstop is bijna voorbij, maar Verstappen kan nog volop genieten van zijn vakantie in Portugal. Hij heeft nog twee vrije weken voordat hij van 29 tot en met 31 augustus weer in actie komt. Dan reist hij met Red Bull af naar Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland.