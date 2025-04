Definitief einde aan iconisch duo: Nederlandse topsporter (30) stopt nu ook

Wie badminton zei in Nederland, zei jarenlang Robin Tabeling en Selena Piek. De twee waren verreweg het beste koppel van ons land en dat betaalde zich uit in diverse internationale topprestaties. Maar nadat Piek eerder al stopte, is het nu ook einde carrière voor Tabeling.

De Nederlandse badmintonner is op de EK in het Deense Horsens in het gemengd dubbelspel uitgeschakeld in de kwartfinale. De 30-jarige badmintonner verloor met de Deense Alexandra Bøje in twee games van het als eerste geplaatste Franse koppel Thom Gicquel en Delphine Delrue: 21-9, 21-14. Het was de laatste internationale wedstrijd van Tabeling.

Selena Piek

Tabeling had aangekondigd na het EK te stoppen. Zijn Nederlandse dubbelpartner Selena Piek had na de Olympische Spelen van Parijs al gemeld te gaan stoppen en op de Dutch Open in oktober speelde het duo voor het laatst. Tabeling was nog gevraagd door Bøje om tijdelijk haar dubbelpartner Mathias Christiansen te vervangen. Het duo won samen in maart de titel in het gemengd dubbelspel op de German Open.

Grote prijzen

Met Piek won Tabeling in 2023 goud op de Europese Spelen. Het koppel nam twee keer deel aan de Olympische Spelen, in 2021 en in 2024. Tabeling won drie keer EK-brons, twee keer met Piek en in het mannendubbelspel met Jelle Maas.

Resultaten EK badminton

Debora Jille bereikte de halve finales wel met haar dubbelpartner Sara Thygesen uit Denemarken. Het duo versloeg in twee games Julie Finne-Ipsen en Mai Surrow uit Denemarken (21-13, 21-13). Kirsten de Wit verloor in de kwartfinale van het vrouwendubbelspel met haar partner Marija Stoljarenko uit Oekraïne van Natasja Anthonisen en Maiken Fruergaard uit Denemarken (16-21, 8-21).