Nederlands badmintonduo Robin Tabeling en Selena Piek zeker van Olympische Spelen

Badmintonners Robin Tabeling en Selena Piek hebben zich tijdens de EK geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Na het behalen van de halve finale en het verlies van de concurrentie kan het Nederlandse duo niet meer ingehaald worden op de kwalificatieranglijst.

"We zijn super blij", aldus Tabeling. "We hadden het echt in eigen hand als we vandaag zouden winnen." Hij is opgelucht dat ze dat gedaan hebben en heeft ontzettend veel zin in de Spelen.

In de kwartfinales van het Europees kampioenschap in het Duitse Saarbrücken versloegen Tabeling en Piek het Spaanse koppel Ruben en Lucia Garcia met 21-10, 21-11.

TICKET VOOR PARIJS IN THE POCKET! 🎫🧳@selenapiek en @robintabeling zijn na het behalen van de halve finale op de EK badminton en door het verlies van de concurrentie niet meer te achterhalen op de kwalificatieranglijst.



Hoewel de Nederlanders al zeker zijn van een ticket voor de Spelen en van een bronzen medaille op de EK gaan ze voor nog meer resultaat. "Ja de gouden medaille staat een stuk mooier", zegt Piek. "We zijn ook titelverdedigers dus we gaan absoluut voor meer. Maar al met al is het een fantastische dag met én een medaille én plaatsing voor de Spelen na een zwaar jaar. Dus we zijn heel blij."

Na de EK kunnen Tabeling en Piek zich gaan voorbereiden op hun tweede Olympische Spelen samen. In 2021 deden ze ook samen mee aan de Spelen in Tokio. Daar werden ze in de groepsfase uitgeschakeld.