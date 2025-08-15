De Duitse badmintonner en Europees kampioen Marvin Seidel heeft vreselijk nieuws gedeeld. De 29-jarige topsporter rouwt in een emotioneel bericht op Instagram. 'Ze waren maar een paar dagen bij ons'.

Seidel en zijn vrouw hebben hun twee kinderen verloren. Zijn tweeling Clara en Jacob overleed enkele dagen na hun geboorte. De Europees kampioen van 2022 schrijft een treurig bericht op Instagram.

Tweeling

'Onze tweeling Clara en Jacob waren maar een paar dagen bij ons, maar ze gaven ons meer liefde dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. We rouwen diep, maar zijn eeuwig dankbaar voor de tijd die we met hen hebben kunnen doorbrengen'. Hij deelt een foto van de overlijdenskaart. Clara is het girafje en Jacob het olifantje.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding:

Liefde houdt nooit op

Op de kaart is te zien dat zoon Jacob één dag na dochter Clara is overleden. Het girafje en olifantje komen terug op het graf, waar meerdere kleurrijke bossen bloemen zijn gelegd. Op een lint is een prachtige boodschap te lezen: 'Liefde houdt nooit op. Mam en pap.'

Seidel ontvangt honderden reacties op het bericht. 'Helaas weet ik niet wie je bent en waarom het mij werd getoond. Maar toch wens ik jullie heel veel sterkte om de komende tijd door te komen. Zorg goed voor elkaar', is een veel gelikete reactie.

Zwangerschap

Tien weken geleden kondigde de badmintonner zijn toekomstige vaderschap nog vol trots aan. De Instagram-foto toonde een babyrompertje, twee echo's, een fopspeen en een badmintonracket. "Het leven ziet er binnenkort compleet anders uit. Ik ben zo benieuwd naar wat komen gaat", schreef hij toen.