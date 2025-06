De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het WK gewonnen. Janis Boonstra, Noortje Driessen, Ilse Kuijt en Evelien Lutje Schipholt versloegen in de finale gastland Mongolië met overtuigende cijfers: 15-9.

De finale verliep eenzijdig. Oranje, dat achter China als tweede was geplaatst en op de wereldranglijst de eerste plek inneemt, nam al snel een voorsprong van 5-1. De steun van de fans op de tribune hielp Mongolië niet. Nederland liep weg tot 15-5, waarna Mongolië de achterstand nog iets verkleinde (15-9).

Bij het begin van het WK leek de wereldtitel ver weg. De basketbalsters verloren dinsdag de eerste twee wedstrijden, tegen Japan en de Verenigde Staten. Dankzij een zege op Tsjechië eindigde Oranje in de groep als derde en mocht het deelnemen aan de tussenronde. Vanaf toen begon het te lopen. Het brons ging naar Canada, dat met 21-9 te sterk was voor Polen. Nederland had in de halve finale van Canada gewonnen.

De Nederlandse 3x3-basketbalsters waren de favoriet voor het WK in Mongolië. Nederland startte als de nummer 1 van de wereldranglijst aan het toernooi en won in de Women's Series drie toernooien. Toch beleefde Oranje een moeizame groepsfase: de eerste twee dwedstrijden werden niet gewonnen.

NETHERLANDS 🇳🇱 ARE YOUR 3x3 WORLD CUP 2025 WINNERS🏆#3x3WC pic.twitter.com/6vBuvQIRT0 — 3x3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) June 29, 2025

Nederlandse mannenteam

Het Nederlandse mannenteam, regerend olympisch kampioen, strandde eerder op het WK in de tussenronde. Zij wisten het WK nog nooit te winnen. Vorig jaar zomer zorgden de Nederlandse mannen nog voor een enorme stunt door de olympische titel te pakken. Worthy de Jong, Arvin Slagter, Dimeo van der Horst en Jan Driessen pakten de eerste olympische gouden medaille ooit in het drie tegen drie basketbal. Tijdens het WK in de Mongoolse hoofdstad Ulanbataar konden de heren die prestatie echter geen gevolg geven.