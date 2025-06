De Nederlandse 3x3-basketbalsters hebben de halve finales bereikt van het WK in Mongolië. De mannen werden in de tussenronde uitgeschakeld door een nederlaag tegen Duitsland. De halve finale en mogelijke strijd om het goud voor de vrouwen volgen zondag.

De Nederlandse 3x3-basketbalsters Janis Boonstra, Noortje Driessen, Ilse Kuijt en Evelien Lutje Schipholt waren met 21-11 te sterk voor Australië. De Nederlandse vrouwen namen al snel een ruime voorsprong en stonden die niet meer af. Vlak voor tijd beëindigde Kuijt het duel met een tweepunter. Canada, dat met 11-10 won van Spanje, is zondag de tegenstander bij de laatste vier.

Voorsprong verspeeld

Oranje is achter China als tweede geplaatst voor het WK in Ulaanbaatar. De ploeg, die met twee nederlagen aan het toernooi begon en daarna alles won, pakte nog nooit een WK-medaille. De mannen, met Worthy de Jong, Bryan Alberts, Dimeo van der Horst en Jan Driessen waren als tweede geëindigd in de poule, en moesten daarom uitkomen in een tussenronde. Daar gingen ze onderuit tegen Duitsland door een een voorsprong van 16-10 te verspelen.

Punten

Dat resulteerde in een teleurstellend einde aan het toernooi voor de Olympisch kampioen van 2024. Het team was slechts op een positie gewijzigd. Alberts heeft de plek van de gestopte Arvin Slagter overgenomen. Van der Horst was met zeven punten topscorer bij de Nederlanders. De Jong kwam tot een punt minder dan Van der Horst, Driessen maakte drie punten en Alberts twee.

Voor Van der Horst valt er wel nog een andere prijs te winnen, namelijk een berg zilverstaven. De Nederlander doet namelijk mee aan het nieuwste seizoen van het populaire tv-programma De Verraders (RTL) en heeft de finale behaald. De komende weken zal duidelijk worden of de basketballer de prijzenpot mee naar huis zal nemen.