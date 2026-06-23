Er is een bom ontploft in de NBA. Op transfergebied is er een grote verschuiving aanstaande. Sterspeler Giannis Antetokounmpo gaat zijn vertrouwde omgeving bij Milwaukee Bucks verlaten. De 31-jarige Griek trekt zuidwaarts naar de zon.

Het NBA-seizoen zit er pas net op. New York Knicks kroonde zich onlangs tot kampioen. Het was voor de geplaagde club uit de Big Apple de eerste titel sinds 1973. Dat werd groot gevierds in de straten rondom de thuishaven, het iconische Madison Square Garden.

Megatransfer in NBA

De Knicks hebben met sterspeler Jalen Brunson en belangrijke krachten als Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Josh Hart en Mitchell Robinson nog wel een kern die ze de komende jaren in de top van de Eastern Conference houdt. Daar wil ook Antetokounmpo van uitmaken.

Dus verlaat hij na lange tijd Milwaukee Bucks voor Miami Heat. Ook Bobby Portis bewandelt dezelfde route. In ruil krijgen de Bucks Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. en Kasparas Jakucionis terug. Dat qua spelersmateriaal. Verder ontvangt Milwaukee ook nog eens drie picks in de eerste ronde van de NBA Draft, wat de kans vergoot op het scouten van talent.

Kampioen en MVP

Antetokounmpo, die wordt beschouwd als een van de beste basketballers ter wereld, leidde de Bucks in 2021 naar het kampioenschap in de NBA. De lange Griek werd toen verkozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de play-offs om de titel. De jaren daarvoor kreeg hij die onderscheiding in het reguliere seizoen. Antetokounmpo speelde sinds 2013 voor geen andere club, maar hoopt met een transfer nu weer meer kans te maken op prijzen. Hij kan rekenen op een salaris van meer dan 50 miljoen dollar.

BLOCKBUSTER: The Milwaukee Bucks are trading franchise icon Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis to the Miami Heat for Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 3 first-round picks (including No. 13), 1 pick swap and 1 second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NQT5ZhdJU9 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2026

De transfer wordt naar verluidt pas op 6 juli officieel. De draft, waarbij clubs spelers kunnen kiezen voor het nieuwe seizoen, is dinsdag. Miami Heat werd in het verleden drie keer kampioen: in 2006, 2012 en 2013. De laatste twee keer was met de iconische tandem LeBron James en Dwyane Wade. In 2023 stonden ze voor het laatst in de NBA Finals, toen er verloren werd van Denver Nuggets.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover