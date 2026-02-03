Vandaag Inside pakt groots uit tijdens het aankomende WK voetbal. De populaire talkshow gaat uitzenden vanaf Curaçao, dat zich onder leiding van de Nederlandse bondscoach Dick Advocaat voor het eerst heeft geplaatst. Dat belooft een hele happening te worden.

Sinds de plaatsing van Curaçao voor de eindronde is de planning voor Vandaag Inside al in volle gang. Na de laatste reguliere uitzending moet de hele bups de oceaan over om onder de stralende zon televisie te maken. Twee midweken lang zenden ze uit vanaf Mondi City Beach, daarna neemt De Oranjezomer met Hélène Hendriks het stokje over.

Ook de makers van de podcast KieftJansenEgmondGijp gaan er naar toe. Oud-voetballer Wim Kieft, zaakwaarnemer Rob Jansen en schrijver Michel van Egmond zullen niet zo hard aan de bak moeten als René van der Gijp. In de laatste aflevering bespreekt het viertal de plannen. "Gaan we nog steeds?", gooit Van Egmond op. Jansen heeft daar antwoord op. "We gaan er heen. We zijn alles aan het uitwerken. We komen er wel, alleen hotel en locatie weten we nog niet."

Drukte van jewelste op Curaçao

Bij Vandaag Inside is het allemaal een stuk verder qua planning. "Al die types die bij jullie op de bar zitten, die worden allemaal naar dat eiland gevlogen?", wil Van Egmond van Van der Gijp weten. "Dat zit helemaal vol met politiek commentatoren, seksuologen, iedereen daarheen...", gaat de schrijver verder. "Willie Wartaal", haakt Gijp in. "Als je in 2008 tegen Johan Derksen had gezegd: 'Over 15 jaar zit je met Willie Wartaal op Curaçao'. Dan had hij je voor gek verklaard. Maar het gaat echt gebeuren", aldus Van Egmond.

"Ze vliegen toch niet iedere dag andere mensen in?" vraagt Kieft zich af. "Worden ze ingevlogen? Christ Woerst ook mee? Ongelooflijk", stelt Jansen. Van der Gijp denkt van wel. In alle hectiek gaat de podcast vervolgens verder met Van Egmond die anekdotes over Woerts oprakelt. "Ook een fenomeen", vindt hij.