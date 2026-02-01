Johan Derksen vierde zaterdag 31 januari zijn 77ste verjaardag, maar lang erbij stilstaan deed de markante tv-persoonlijkheid dat niet. 'De snor' van Vandaag Inside vertelde hoe hij zijn verjaardag beleefde, maar wil nog altijd niks weten van een pensioen. "Dat zie ik bij mij in het dorp wel, die mannen zitten alleen maar te klaverjassen in het café."

Shownieuws mocht op bezoek bij de drukke Derksen op zijn speciale dag. Hij had liefst vier afspraken staan en dus was er weinig vieren bij. "Ik heb er niks mee en heb nog nooit verjaardagen gevierd", zei hij tegen SBS 6. Ook zijn kinderen hoeven niet op bezoek te komen in Grolloo. "Het is zinloos om dit soort verjaardagen te vieren en iedereen uit het westen hierheen te laten komen over gladde wegen. In Drenthe ligt een flink pak sneeuw, het is net Siberië."

'Dan ben je niet meer van de ochtendwip'

Hoe zag zijn dag er dan uit, behalve alle werkafspraken? "Ik heb een hartstikke drukke dag en dan voel ik me het prettigst. Ik heb m'n vrouw uit bed zien komen vanmorgen en dat was het wel. Ze heeft me niet verwend nee, want als je 77 wordt ben je niet meer van de ochtendwip hoor", grinnikte Derksen op kenmerkende wijze. Wel heeft hij een boodschap voor zijn leeftijdsgenoten. "Blijf werken en blijf actief. Ik zou met alles kunnen stoppen, want ik heb de schaapjes op het droge. Maar als ik stop, ben ik echt 77. Dan ben je echt een oude man."

Nieuw huis afgekeurd

Klaverjassen in het café, zoals hij menig man van zijn leeftijd ziet doen in Grolloo, dat is niks voor hem. "Daar heb ik echt geen zin in, dan nog liever een avondje met Wilfred Genee (presentator Vandaag Inside, red.)", lacht de oud-voetballer van Veendam. Zijn vrouw bepaalt overigens hoe de rest van hun leven samen eruit ziet. Derksen en Isabelle Pikaar zijn op zoek naar een tweede huis, maar zij kiest de locatie. "Ik had een prachtig appartement in Nijmegen gevonden, maar die is afgekeurd. Ik ben met mijn derde huwelijk bezig, dan laat je je vrouw alles bepalen. Zij komt uit Rotterdam en daar gaat haar voorkeur naar uit."