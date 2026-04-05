De kans is groot dat Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zondag de show stelen tijdens de Ronde van Vlaanderen. Niet alleen omdat ze meedingen om de zege, maar ook vanwege hun peperdure horloges. Zij dragen namelijk allebei nogal dure uurwerken om hun pols tijdens de koers. De prijzige 'klokkies' zijn van een duur en exclusief merk dat met opvallend veel bekende (oud-)topsporters samenwerkt.

De horloges van het merk Richard Mille vielen vorig jaar al op in onder meer de Tour de France. Mathieu van der Poel won een etappe in de Ronde van Frankrijk en droeg dagenlang de gele trui. Tadej Pogacar won het eindklassement en deed dat net als Van der Poel met het horloge om de pols. Het uurwerk heeft een waarde van 300.000 euro. Van der Poel ging vorig jaar een samenwerking aan met het exclusieve merk.

Veel bloed bij Pogacar

Het uurwerk is niet altijd even praktisch, zo ondervond Pogi vorig jaar tijdens Parijs-Roubaix. Hij kwam hard ten val tijdens de strijd met Van der Poel en zat onder het bloed. Dat kwam echter niet omdat hij van zijn fiets stuiterde, maar omdat het horloge te strak om zijn pols zat.

Mohamed Salah

In de voetbalwereld stond een horloge van Richard Mille vorig jaar ook in het middelpunt van de aandacht. Mohamed Salah, die Liverpool gaat verlaten, tekende toen nog een nieuw contract. Dat deed hij met een klok van meer dan 700.000 euro om zijn linkerpols. Ook van Richard Mille.

i Mo Salah toen hij begin 2025 een nieuw contract tekende bij Liverpool, met zijn peperdure horloge om de pols © Getty Images

Veel sportlegendes

Op de pagina van het horlogemerk staan nog vele andere wereldsterren. Fernando Alonso, Charles Leclerc, Felipe Massa, Lando Norris (allemaal Formule 1-coureurs), tennislegende Rafael Nadal en sprintkampioenen Shelly-Ann Fraser Pryce en Yohan Blake. Vol trots pronkt het merk met de samenwerkingen met topsporters als Van der Poel, die volgens de horlogemaker 'een waar wielerfenomeen' is.

"Mathieu is een buitengewone atleet. Zijn veelzijdigheid en zijn veroveringsdrang passen perfect in de wereld van Richard Mille. We zijn er trots op hem in onze familie te mogen verwelkomen en kijken enaar uit hem te ondersteunen bij zijn volgende uitdaging."

Enkele duizenden horloges per jaar

Qua verkoopaantallen is een Richard Mille nog ver verwijderd van het veel bekendere Rolex, waar er jaarlijks pakweg een miljoen van worden gekocht. Van Richard Mille, dat dus een aantal wereldberoemde 'partners' heeft, worden er elke jaar 'slechts' een paar duizend verkocht. Volgens expert David Bijlsma is het niet zo raar dat er honderdduizenden euro's tot zelfs een miljoenenbedrag wordt uitgegeven aan het prestigestuk. "De ontwikkeling van een nieuw uurwerk kost zeker 2 miljoen euro. En als je er vervolgens maar 30 van maakt, zijn ze per stuk wel heel duur", vertelde hij vorig jaar in gesprek met het Algemeen Dagblad.