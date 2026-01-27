Wim Kieft heeft een zware tegenslag moeten slikken in zijn traject om weer fit te worden. De oud-topvoetballer was lekker bezig en goed op weg in het televisieprogramma 'Nog 1 Keer Fit', toen het opeens helemaal misging. Ineens belandde hij in een revalidatiecentrum en dreigde zijn strijd tegen de kilo's ernstig in gevaar te komen.

Dat blijkt in de tweede aflevering van het tv-programma op NPO 3. Hij moest zijn voetbalcarrière al vroegtijdig stoppen door knieblessures en dus loopt de inmiddels 63-jarige ex-spits van onder meer Ajax, PSV en Oranje met een kunstknie. Een 'kleine operatie' aan zijn kunstgewricht liep uit op een drama. Hij kreeg een infectie en kon wekenlang niet meer lopen. Een verblijf in een revalidatiecentrum moest hem letterlijk en figuurlijk weer op de been brengen. Daardoor was hij ook een tijdlang niet te zien bij bijvoorbeeld Ziggo Sport voor zijn analistenwerk.

'Ik heb echt zo veel pijn gehad'

Weinig mensen wisten afgelopen najaar nog dat de camera's Kieft volgden voor het programma 'Nog 1 Keer Fit' en dus kwamen er tijdens de uitzending van maandag 26 januari voor het eerst beelden naar buiten van de herstellende Kieft. Hij omschrijft de nare periode luid en duidelijk na twee accute operaties. "Ik heb echt zo veel pijn gehad, ik heb nog nooit zoveel pijn gehad in mijn leven. Ik was er ziek van en viel er bijna van flauw. Ik zat helemaal onder de morfine."

Net na goed nieuws

Even daarvoor in de uitzending had Kieft nog goed nieuws gekregen. Zijn gewicht en zijn vetpercentage waren afgenomen in de strijd tegen de kilo's en weer fit te worden. Ook zijn fitheidstest was voor mannen van zijn leeftijd 'redelijk tot goed', vertelde de sportarts. Inmiddels heeft Kieft ook die periode van zijn knieën weer achter de rug en hoopt hij dat de blijvende schade wegblijft. In het voorstukje van de derde aflevering, die op 2 februari wordt uitgezonden, heeft hij het er bijvoorbeeld alweer over dat zijn 'hele linkerbil weg is' door het vele afvallen. "En ik heb altijd billen gehad hè."

Royston Drenthe en Wesley Sneijder

In het programma 'Nog 1 Keer Fit' worden oud-topvoetballers Kieft, Royston Drenthe en Wesley Sneijder nog een keer geholpen om weer fit te worden. Drenthe heeft het het zwaarst. Hij was herstellende van een longembolie en liep na het filmen van de vier uitzendingen een herseninfarct op.