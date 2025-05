Aanstaande vader Max Verstappen voegt zich snel in heel select gezelschap onder de Formule 1-coureurs

Max Verstappen staat op het punt om voor de eerste keer vader te worden. De F1-coureur reisde daardoor zelfs later dan gepland af naar Miami voor de grand prix van komend weekend. De Nederlander staat daar waarschijnlijk als kersverse vader aan de start en daarmee is hij onderdeel van een heel select gezelschap in het huidige rijdersveld.

Verstappen had donderdag eigenlijk de media te woord moeten staan in aanloop naar de race in Miami van aanstaande zondag. De Nederlander bleek echter nog in Europa te zitten door zijn aanstaande vaderschap. Er is nog geen bevestiging dat de kleine Verstappen inmiddels is geboren, maar alle seinen lijken op groen te staan.

Verstappen pas de tweede vader

Hoewel Verstappen met zijn 27 jaar nog altijd niet bij de oudste F1-coureurs hoort, is hij wel een van de weinigen die straks als vader door het leven gaat. Veteranen Fernando Alonso (43) en Lewis Hamilton (40) zijn natuurlijk op een leeftijd waarop het niet gek is om één of meerdere kinderen te hebben, maar dat kwam er bij allebei de voormalige wereldkampioenen voorlopig nog niet van.

Met Sebastian Vettel, Kevin Magnussen, Sergio Pérez en Romain Grosjean verdwenen er de afgelopen jaren flink wat vaders van het F1-toneel en daardoor is er nog maar eentje over: Nico Hülkenberg. De 37-jarige Duitser is na Alonso en Hamilton de oudste van alle coureurs en heeft al ruim tien jaar een relatie met de Litouwse Egle Ruskyte. Samen kregen zij in 2021 een dochtertje Noemi Skye.

In voetsporen van Jos

Verstappen zal in de voetsporen treden van zijn vader Jos, want ook hij reed in de Formule 1 toen hij kinderen had. Max werd in september 1997 geboren en twee jaar later volgde dochter Victoria. Jos debuteerde in 1994 in de Formule 1 en reed zijn laatste races in 2003. Verstappen senior boekte zijn grootste successen echter voor de geboorte van zijn kinderen met twee podiumplekken in debuutjaar 1994.

Veel rookies

Helemaal gek is het niet dat er weinig vaders in de Formule 1 rijden dit seizoen, want een groot deel van het veld is vrij jong. Met Jack Doohan (22), Isack Hadjar (20), Gabriel Bortoleto (20), Ollie Bearman (19) en Kimi Antonelli (18) stonden er dit jaar namelijk liefst vijf rookies aan de start.