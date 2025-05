Toekomst Max Verstappen bij Formule 1 onzeker na geboorte dochter: 'Dat is helaas niet meer het geval'

Max Verstappen en Kelly Piquet maakten vrijdag bekend dat ze een dochter hebben gekregen: Lily. Nog diezelfde dag verscheen een documentaire waarin Verstappen aangeeft het liefst in alle anonimiteit met zijn gezin te willen leven, een opvallende combinatie die vragen oproept over zijn toekomst in de schijnwerpers van de F1.

Donderdag werd bekend dat de coureur van Red Bull later naar Miami af zou reizen voor de Grand Prix vanwege "heuglijk babynieuws". Dat zorgde volop voor speculaties in de media dat Piquet bevallen zou zijn, maar de bevestiging bleef nog even uit. Vrijdag kwam deze dan toch, op Instagram maakte het stel bekend te zijn bevallen van dochter Lily.

Onthulling

Lily zag daarmee waarschijnlijk eerder het levenslicht dan de uitgerekende datum, die volgens insiders op 6 mei zou zijn. Toevalligerwijs verscheen de ViaPlay-documentaire 10 Years of Max Verstappen op dezelfde dag als het babynieuws. In die documentaire doet de coureur een opvallende onthulling, die alles te maken lijkt te hebben met zijn toekomstige gezinsleven.

Dit is Kelly Piquet: moeder van Max Verstappens eerste kind, partner van de wereldkampioen en dochter van een F1-legende Kelly Piquet (36) neemt een steeds grotere plaats in het leven van Max Verstappen in. Niet alleen als zijn vriendin, maar sinds 1 mei 2025 ook als moeder van hun eerste kind. Het stel verwelkomde dochter Lily, waarmee Verstappen voor het eerst vader werd. Een bijzonder moment in een relatie die begon achter de schermen van de Formule 1 en inmiddels volop in de schijnwerpers staat, met Kelly als dochter uit een legendarische racefamilie.

'Liever onbekend zijn'

De geboorte van Lily valt namelijk samen met het tiende jaar dat Verstappen een coureur in de Formule 1 is. In de documentaire blikt hij terug, maar ook vooruit, zo lijkt het: "Het is niet leuk om beroemd te zijn. Ik zou liever onbekend zijn," onthulde de Limburger. "Natuurlijk zou ik soms graag onopgemerkt met mijn familie en vrienden willen rondlopen, maar helaas is dat niet meer het geval."

Dit is Jos Verstappen: spraakmakende vader van Max en kersverse opa kende opmerkelijke carrière in F1 Jos Verstappen staat tegenwoordig bekend als de spraakmakende en 'drillende' vader van viervoudig Formule 1-wereldkampioen Max. Maar zelf kent hij ook een zeer rijke loopbaan als coureur, met één zeer opmerkelijk moment. Inmiddels heeft hij er een nieuwe rol bij: opa van Lily, het eerste kind van Max en diens vriendin Kelly Piquet. Dit is Jos Verstappen.

Tussenjaar

Eerder meldde The Sun dat één van Verstappens concurrenten binnen de F1, die niet bij naam werd genoemd, had gemeld te verwachten dat Verstappen een jaartje vrij zou nemen om voor zijn dochter te zorgen. Bovendien meldt het medium dat Red Bull-adviseur Helmut Marko aan zou hebben gegeven dat de zorgen over een vertrek van Verstappen "groot" zijn. Het zou dus zomaar kunnen dat de Nederlandse favoriet volgend seizoen niet te zien is in de hoogste klasse binnen de autosport.

Dit is de zus van Max Verstappen: Victoria is voor het tante, heeft eigen kledinglijn en is moeder van drie kinderen Victoria Verstappen is vooral bekend als zus van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen, maar zelf timmert ze ook hard aan de weg. Ze liet de autosport achter zich en richtte haar eigen kledinglijn op. Daarnaast is ze nu ook voor het eerst tante, nu Max en Kelly Piquet hun dochter Lily hebben verwelkomd.

Reacties op de geboorte

Vanuit de racewereld zijn de reacties overweldigend. Zus Victoria Verstappen zegt al dat ze niet kan wachten om haar nichtje te ontmoeten. Ook voormalig analist Robert Doornbos feliciteert het tweetal met hun 'kleine prinses'. De post over de geboorte van Lily haalde in de eerste vijftien minuten al bijna 450.000 likes op Instagram.