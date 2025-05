Dit is Jos Verstappen: spraakmakende vader van Max en kersverse opa kende opmerkelijke carrière in F1

Jos Verstappen staat tegenwoordig bekend als de spraakmakende en 'drillende' vader van viervoudig Formule 1-wereldkampioen Max. Maar zelf kent hij ook een zeer rijke loopbaan als coureur, met één zeer opmerkelijk moment. Inmiddels heeft hij er een nieuwe rol bij: opa van Lily, het eerste kind van Max en diens vriendin Kelly Piquet. Dit is Jos Verstappen.

Max Verstappen pakte in 2024 zijn vierde wereldtitel. Zijn teamgenoot Sergio Pérez zette de 'prestatie' neer door achtste te worden in het kampioenschap. Het slechtse resultaat van een ploegmaat van de wereldkampioen sinds dertig jaar. Wie dat toen waren? Michael Schumacher en... Jos Verstappen.

Daar zitten wel allerlei haken en ogen aan. Verstappen senior deed in slechts tien van de zestien races van 1994 mee namens Benetton en viel ook nog eens in zes races uit. Als hij finishte, waren de resultaten best goed: tweemaal derde, een keer vijfde en achtste.

1994 was overigens zijn debuutseizoen en werd gekenmerkt door een opmerkelijk moment. Bij de Grand Prix van Duitsland vloog zijn auto in de fik bij een pitstop, in een tijdperk dat auto's nog werden bijgevuld met benzine tijdens de race. "Het was een moment dat je altijd bijblijft", zei Verstappen daar later over.

Dit is Max Verstappen, viervoudig wereldkampioen: kersverse vader pakte F1-auto én vriendin af van concurrent Als zoon van twee coureurs was het lot van Max Verstappen eigenlijk al bij zijn geboorte geschreven. Maar dat hij de Formule 1 zo zou domineren, had niemand durven voorspellen. Hij kwam, zag en overwon én sinds kort als vader van dochter Lily. Dit is Max Verstappen, de 27-jarige racecoureur uit het Belgische Hasselt, die zich veel meer Nederlander voelt.

Succesvol in F1

Twee jaar later trouwde hij met Sophie Kumpen, de moeder van Max en Victoria. Zij bleven tot en met 2008 getrouwd. De Belgische Kumpen was een grote naam in de kartwereld en is nog altijd een graag geziene gast bij de F1-races van haar zoon.

Ondanks de vervelende brand bleef Jos nog lang in de Formule 1 actief. Met de nodige pauzes kwam hij tot 106 races. En met zeventien punten (in een tijdperk met een andere puntentelling) bleef Verstappen lang de succesvolste Nederlander in de klasse. Tot zijn zoon dat in zijn eerste seizoen al inhaalde: Max debuteerde in 2015 met 49 punten.

Vader Jos onder de indruk van Max Verstappen na gigantische rel: 'Ik zou erin geramd zijn' Max Verstappen pakte dit jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1, maar dat was niet bepaald vanzelfsprekend. Na een geweldig begin zakte Red Bull ver weg en dat kwam misschien wel door de rel rond teambaas Christian Horner. Vader Jos sprak zich geregeld uit over de situatie en steekt nu de loftrompet over zijn zoon voor hoe hij ermee om is gegaan.

Keep pushing

Jos pushte zijn zoon al op jonge leeftijd om ook succesvol te worden in de autosport. Door de eindeloze inzet van zijn vader, debuteerde Max als jongste coureur ooit in de Formule 1, met 17 jaar en 166 dagen. Die eindeloze inzet was keihard: toen een jonge Max in 2012 naast een wereldtitel in het karten greep, zette Jos zijn zoon uit de auto bij een tankstation in Italië. Max zei daarover: "Natuurlijk keerde hij terug om me op te pikken, maar dat vergeet ik nooit meer. Maar ik werd er wel sterker van."

In 2021 werd al het harde werk van vader en zoon beloond met de eerste wereldtitel van een Nederlander, en belangrijker: voor de familie Verstappen. De twee beleefden na de sensationele strijd van Max tegen Lewis Hamilton een intiem moment na de laatste race. Het leverde prachtige beelden op, zeker toen zevenvoudig wereldkampioen Hamilton met zijn vader de Verstappen-familie kwam feliciteren.

Jos Verstappen maakt gehakt van speculaties over Max na babynieuws: 'Dat is gelul' Max Verstappen maakte vrijdag bekend dat hij komend jaar vader gaat worden. Samen met zijn Braziliaanse vriendin Kelly Piquet is hij in verwachting van zijn eerste kindje. Vader Jos is dolblij met het nieuws en maakt gehakt van een theorie dat het weleens slecht nieuws voor de carrière van Max kan zijn.

Mening paraat

Inmiddels zijn vader en zoon vier wereldkampioenschappen verder. Hoewel papa Verstappen iets minder vaak naast zijn zoon te zien is, bemoeit hij zich nog altijd volop met de gebeurtenissen in de Formule 1. Of het nu gaat om de soap bij Red Bull begin 2024 of de ruzie tussen Max en George Russell: Jos heeft zijn mening paraat.

Meer kinderen

Jos trouwde in 2014 met Kelly van der Waal, met wie hij in datzelfde jaar een kind kreeg: Blue Jaye. Drie jaar later scheidden zij weer. Inmiddels is de 52-jarige Verstappen samen met Sandy Sijtsma. In 2019 kregen zij een zoon: Jason Jaxx. Een jaar later kwam daar nog een dochter bij: Mila Faye.

Weer opa

Jos heeft dankzij zijn dochter Victoria al drie kleinkinderen, maar de voormalig F1-coureur is opnieuw opa geworden. Ditmaal omdat zoon Max voor het eerst vader is geworden. Zijn vriendin Kelly Piquet beviel op 1 mei 2025 van dochter Lily. In de F1-paddock wordt wel eens gefluisterd dat coureurs langzamer worden als ze vader worden, maar daar wilden Max én Jos niks van weten. "Dat is gelul," zei Jos resoluut.