Max Verstappen en Kelly Piquet delen schitterend babynieuws: 'Onze harten zijn voller dan ooit'

Schitterend nieuws voor Max Verstappen: de viervoudig wereldkampioen Formule 1 is voor de eerste keer vader geworden. Zijn Braziliaanse vriendin Kelly Piquet is donderdag bevallen van een dochtertje genaamd Lily.

Verstappen en Piquet maakten het nieuws via Instagram bekend. Het koppel deelde een foto van het handje van Lily en vervolgens een foto dat de coureur en zijn vriendin samen in bed zitten met hun eerste kindje. 'Welkom in de wereld, lieve Lily. Onze harten zijn voller dan ooit. Jij bent het mooiste cadeau en we houden heel veel van je", zette Verstappen bij de foto.

Voor de 27-jarige Verstappen is het de eerste keer dat hij vader is geworden, maar voor zijn negen jaar oudere vriendin is het de tweede keer dat ze een kindje op de wereld heeft gezet. Piquet had in het verleden een relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat en samen met hem kreeg ze in 2019 dochtertje Penelope. De relatie met de Russische coureur liep vervolgens stuk en ruim een jaar later kreeg ze een relatie met Verstappen.

Reacties

Vanuit de racewereld zijn de reacties overweldigend. Zus Victoria Verstappen zegt al dat ze niet kan wachten om haar nichtje te ontmoeten. Ook voormalig analist Robert Doornbos feliciteert het tweetal met hun 'kleine prinses'. De post over de geboorte van Lily haalde in de eerste vijftien minuten al bijna 450.000 likes op Instagram.

Snelheid in de genen

Het koppel kondigde in december aan dat er een gezinsuitbreiding aan zat te komen door via Instagram te melden dat er een 'mini Verstappen-Piquet onderweg was'. Verstappen en Piquet lieten nooit wat los over wanneer de Braziliaanse precies was uitgerekend, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko kondigde onlangs al aan dat ze waarschijnlijk begin mei zou gaan bevallen.

Hij zei toen echter dat het in een vrij weekend zou zijn en dus lijkt het erop dat de kleine oorspronkelijk volgende week pas verwacht werd. Het heeft er veel van weg dat de snelheid van Verstappen in ieder geval via de genen is doorgegeven.

Racefamilie

De nieuwe baby komt in een ware racefamilie terecht. Niet alleen is de vader een viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, ook allebei de opa's waren actief in die sport. Nelson Piquet, de vader van Kelly, werd in het verleden zelfs drie keer wereldkampioen. Jos, de vader van Max, reed 106 races en eindigde tweemaal op het podium. Daar houdt het nog niet op, want ook Nelson jr. (de broer van Kelly) was in het verleden een F1-coureur.

Race tegen de klok voor GP Miami

Voor Verstappen zorgde het babynieuws voor een race tegen de klok, want hij kon pas later dan gepland het vliegtuig in stappen voor de GP van Miami, die dit weekend wordt gehouden. Het was even spannend of hij überhaupt richting de andere kant van de wereld zou vliegen, maar Red Bull kondigde donderdag al aan dat vanaf hij vrijdag gewoon van de partij zou zijn. Verstappen stapte volgens het X-account dat zijn privéjet in de gaten houdt in de middag het vliegtuig in.