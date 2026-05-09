Wie de Champions League-finale van 2018 tussen Liverpool en Real Madrid zag, zal het zich ongetwijfeld nog herinneren: de pijnlijke blunders en tranen van Loris Karius, destijds doelman van de Engelse club. Bijna acht jaar later ziet zijn leven er een stuk zonniger uit.

Dat zijn leven er inmiddels een stuk mooier uitziet, heeft meerdere redenen. De mooiste daarvan deelde Karius op zaterdagmiddag. Hij en zijn partner Diletta Leotta maakten namelijk op sociale media bekend dat ze opnieuw ouders zijn geworden.

Leonardo

Het tweede kindje van het koppel is ter aarde gekomen. Het is een jongetje genaamd Leonardo. Een kleine drie jaar geleden, in augustus 2023, werden Karius en Leotta voor het eerst ouders. Toen beviel de spelersvrouw, die overigens ook een bekende presentatrice is, van dochter Aria. Zij wordt tweetalig opgevoed, in het Duits en Italiaans. Dat zal dus waarschijnlijk ook het geval zijn bij Leonardo.

Hiermee krijgt het liefdesverhaal van het stel een nieuw hoofdstuk nadat de twee elkaar in 2022 ontmoetten. Leotta is bekend vanwege haar werk als sportpresentatrice bij DAZN. Daar verzorgt ze de grote voetbalwedstrijden in Italië. Hiermee heeft ze een gigantische following opgebouwd. Op Instagram telt ze maar liefst 9,4 miljoen volgers.

Sportief hoogtepunt

Niet alleen privé gaat het Karius dus voor de wind, ook sportief heeft de Duitser weer reden tot lachen. Hij is momenteel eerste doelman van Schalke 04, de club die vorige week na drie jaar afwezigheid terugkeerde naar de Bundesliga. Als kers op de taart kroonde Schalke zich ook nog tot kampioen.

Die Königsblauen stelden in een kolkende Veltins-Arena promotie veilig door Fortuna Düsseldorf (vooraf nummer 15 in de 2. Bundesliga) te verslaan met 1-0. Kenan Karaman tekende na een kwartiertje spelen voor de enige treffer van de avond. Het resultaat zorgde voor een gigantisch volksfeest in Gelsenkirchen.

