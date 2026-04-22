Presentatrice Diletta Leotta (34) vormt al jarenlang een setje met de veelbesproken keeper Loris Karius (32). Dat doen ze wel op afstand, want zij werkt in Italië en hij speelt in Duitsland. Volgens de influencer is dat niet altijd even makkelijk.

In een interview met de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport spreekt Diletta openhartig over de fysieke afstand tot haar man. "Ik mis hem constant", zegt de betoverende presentatrice van DAZN. "Maar Loris is er op alle mogelijke manieren voor mij. Ik heb het geluk een moeder te hebben die, zodra ze kan, langskomt om me in de watten te leggen, en fantastische vriendinnen die me zijn afwezigheid minder laten voelen."

Momenteel verwacht het stel na dochtertje Aria (2) voor de tweede keer gezinsuitbreiding. Hoe het zoontje gaat heten, is ten huize Karius/Leotta blijkbaar nog niet beslist. Diletta: "Het is nog steeds een nek-aan-nekrace tussen mij en Loris. Ik geef mijn favorieten niet op en hij de zijne niet. Ik neig dit keer naar een wat klassiekere naam. We zullen zien wie er wint, misschien vinden we een compromis..."

WK 2026

Voor de presentatrice breken er opwindende maanden aan, en dat komt niet alleen door de geboorte van haar tweede kind die in mei wordt verwacht. Tijdens het wereldkampioenschap in juni en juli zal ze voor DAZN in de Verenigde Staten, Mexico en Canada aan het werk zijn. Haar topfavorieten: "Brazilië en Argentinië, maar dit jaar hoop ik op een verrassing die met alle verwachtingen breekt."

Haar thuisland Italië zal daarentegen voor de derde keer op rij ontbreken op het toernooi. De Azzurri verloren de beslissende play-offwedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina met na strafschoppen. Mijn teleurstelling is dezelfde als die elke Italiaan voelde. Ik dacht: Alweer? Het Italiaanse voetbal heeft een geschiedenis, een identiteit en een stijl die op het toernooi gemist zullen worden."