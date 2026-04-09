In modellenland is de Sports Illustrated in het voorjaar extra speciaal. Dan wordt de badkledingmode voor de komende zomer gepresenteerd. Tientallen grote namen hopen op een uitnodiging voor een fotoshoot en maar twaalf werden vastgelegd in bikini. Daarbij zaten drie topsporters, tot verrassing van de lezers en volgers van het Amerikaanse tijdschrift.

Niemand minder dan Melissa Jefferson-Wooden schittert in de badkleding-editie van het magazine. De 25-jarige topatlete uit de Verenigde Staten mocht samen met twee basketbalsters poseren in de nieuwste en mooiste badkleding. Zij won op de WK atletiek in Tokio in september 2025 nog liefst drie keer goud. Zij is gespecialiseerd op de korte sprints en was de beste op de 100, 200 meter en de 4x100 meter estafette.

Olympisch kampioenen

De olympisch kampioene van Parijs 2024 tijdens de sprintestafette werd samen met basketbalster Napheesa Collier en ex-basketbalster Sophie Cunningham op de gevoelige plaat vastgelegd door de fotografen. 'We hebben een klein geheimpje bewaard. Naast de negen modellen die voor ons werkten, hebben we ook drie grote topsporters ingevlogen voor een fotoshoot', zei de organisatie achter Sports Illustrated Swimsuit Edition.

Veel complimenten

Collier is net als Jefferson-Wooden een olympisch kampioene, want zij won met het Amerikaanse basketbalteam liefst tweemaal goud. Het is voor alledrie de vrouwen hun debuut in het magazine als model. Jefferson-Wooden kreeg heel veel complimenten van haar concurrenten en collega's. Onder meer Masai Russell, Anna Hall en tal van anderen lieten hun hartjes en comments spreken.

Gamer en recordbreker

Jefferson-Wooden is naast topatlete ook een fervent gamer. Ze heeft sinds kort haar eigen Twitch-kanaal waar ze vooral Call of Duty op speelt voor haar volgers. Ze werd met haar dubbelslag op de WK atletiek in Tokio de eerste Amerikaanse die allebei de sprintafstanden won. Veel van de getoonde bikini's en badpakken in de Sports Illustrated-editie van april kosten meer dan 120 euro per stuk.