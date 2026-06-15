Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zaten zondagavond op het puntje van hun stoel voor het eerste WK-duel van Oranje tegen Japan (2-2). De wedstrijd was gezien het bezoek dat de twee hadden extra beladen.

Tijdens het openingsduel van Oranje op het WK kregen Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bijzonder bezoek op Paleis Het Loo. Keizer Naruhito en Keizerin Masako van Japan schoven daar aan voor de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen het Aziatische land. Voor het Japanse keizerlijke paar was het niet de eerste keer op het paleis: twintig jaar geleden verbleven ze er ook al.

Koning Willem-Alexander verklapte eerder al dat hij de wedstrijd samen met de Japanse keizer ging volgen. Koningin Máxima vulde dat tijdens een persmoment lachend aan. "Met z’n tweeën, niet met het hele gezin." Daarmee lijkt het vooral een informeel onderonsje te zijn geweest, met voetbal als gezamenlijk middelpunt.

Liefhebbers van sport

Sport en het Koninklijk Huis gaan al jaren hand in hand. Bij grote toernooien laten de Oranjes zich steevast zien op de tribunes om Nederlandse sporters aan te moedigen. Zo waren ze eerder dit jaar aanwezig bij de Olympische Spelen en staat volgende week alweer een nieuwe sporttrip op de agenda. In Texas bekijken ze de wedstrijd tussen Nederland en Zweden, waarna ook Curaçao tegen Ecuador op het programma staat.

Gelijkspel bij Nederland - Japan

In de eerste helft waren Nederland en Japan aan elkaar gewaagd. Na rust kwam de wedstrijd los. Virgil van Dijk zette Oranje met een harde kopbal op voorsprong, maar lang kon Nederland daar niet van genieten: Keito Nakamura maakte al snel gelijk voor Japan. Daarna leek Crysencio Summerville met de 2-1 alsnog de matchwinner te worden voor Oranje. Toch sloeg Japan in de 88e minuut opnieuw toe via Koki Ogawa, waardoor beiden uiteindelijk met een punt genoegen moesten nemen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover