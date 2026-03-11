Wie dacht dat Henry Schut 'alleen van de sport' was, kreeg deze week bijzonder nieuws om z'n oren geslagen. Een van de bekendste gezichten van Studio Sport gaat bij het komende Eurovisie Songfestival commentaar geven met Jeroen Kijk in de Vegte. Een uitstapje die weinig mensen van de 49-jarige Schut verwacht hadden. Hij geeft zelf tekst en uitleg over de eer die het voor hem is.

Schut is al jaren het bekende gezicht bij de grootste schaatstoernooien en ook het voetbal kan geregeld op zijn voorkomen rekenen. Maar in mei wordt hij dus de stem van het Eurovisie Songfestival in het Oostenrijkse Wenen. Wie denkt dat de 49-jarige Schut er 'niks van weet', komt bedrogen uit. "Ook ik ben gewend met lijstjes op schoot en wilde discussies in de huiskamer voor de televisie te zitten. Ik ken het gevoel van de kijker", zegt hij in gesprek met het AD.

'Net als de Olympische Spelen met de paplepel ingegoten'

"Ik ben een muzieknerd en daar valt beslist ook het songfestival onder. Dat is er bij mij thuis, net als de Olympische Spelen, met de paplepel ingegoten. Later raakte ik het gevoel met het evenement een beetje kwijt, omdat alleen het publiek mocht stemmen en buurlanden elkaar steeds punten gaven. Is dit nog wel een eerlijke competitie? Toen Duncan Laurence won, stond ik met vrienden en familie te juichen alsof Nederland winnaar werd van het WK voetbal.”

Nederland doet niet mee

Nederland doet zelf niet eens mee aan het Eurovisie Songfestival, vanwege een boycot omdat Israël wél meedoet. Daardoor is de vaste stem en het gezicht, Cornald Maas, er voor het eerst in jaren ook niet bij. Nu moeten Schut en Kijk in de Vegte de kijkers thuis vermaken en vertellen wat er gebeurt.

'Ik weet dat ik bekend sta als serieus'

"Ik weet dat ik bekend sta als ‘serieus’. Maar wie naar Langs de Lijn luistert, weet dat ik ook losser kan zijn. Het is echt niet zo dat ik straks slechts de feitjes opdreun en alleen Jeroen vertelt wat hij van een jurk vindt. We maken het samen zo leuk mogelijk. En als even een serieuze, objectieve toon nodig is, zijn we samen de ogen en oren van dat moment."