Henry Schut om verdrietige reden geen presentator bij NOS tijdens sportzomer

De sportzomer is aangebroken met achtereenvolgens het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen. De NOS zendt al die sport live uit, maar moet het doen zonder een vast gezicht in de presentatie: Henry Schut.

De sportpresentator is de afgelopen jaren een vaste waarde in de NOS-ploeg en presenteerde al veel voetbal- en sportshows bij de publieke omroep. Maandag tijdens de perspresentatie van de ploeg die bij de NOS sport gaat presenteren de komende drie maanden, moest NOS-hoofdredacteur mededelen dat Schut de hele zomer niet te zien is op televisie.

'Belangrijk goed te herstellen'

"Henry gaat geen tv-avondprogramma's doen rond het EK voetbal in Duitsland en de Olympische Spelen in Parijs", zei NOS-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman tijdens de presentatie tegen onder andere nu.nl. "Het is belangrijk goed te herstellen, zodat hij na de zomer weer volle bak kan gaan."

De vader van de 48-jarige Schut overleed een paar maanden geleden plotseling op 72-jarige leeftijd en dat valt Schut junior zwaar. Zo zwaar dat het zijn werkzaamheden bij de NOS in de weg zit. "Henry's vader is dit jaar overleden. Het valt hem zwaar. Samen hebben we besloten dat hij deze zomer gas terugneemt", verklaart Hoekman de afwezigheid van Schut.

Een programma wél

Het enige programma waarin Schut tijdens de sportzomer wél te horen zal zijn, is Radio Tour de France. Het radioprogramma van de NOS waarin de grootste wielerkoers van het jaar op de voet gevolgd wordt. Maar daar blijft het dus bij. Schut is al sinds 2005 een vast onderdeel van de NOS-sportploeg.

Tijdens WK allround plotseling overleden

Tijdens de WK allround in het Duitse Inzell kreeg Schut bericht van het plotselinge overlijden van zijn vader. Hij verliet de schaatsbaan per direct om bij zijn familie te kunnen zijn. Oud-schaatser en analist Mark Tuitert nam toen de laatste dagen de presentatie over van Schut.