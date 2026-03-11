Het vertrouwde stemgeluid van Henry Schut galmt al jarenlang door de woonkamers en autoradio. De sportpresentator is bekend van onder meer het schaatsen, NOS Studio Sport en Langs de Lijn. Maar de 49-jarige Schut maakt spoedig een bijzonder uitstapje.

Schut was onlangs nog zo'n goede tweeënhalve week te zien op de Olympische Winterspelen, waar hij het schaatsen presenteerde. Daarbij kreeg hij hulp van oud-topschaatsers Ireen Wüst, Irene Schouten, Mark Tuitert en Erben Wennemars. Ook presenteerde hij meerdere eindrondes voetbal. Buiten dat is hij samen met Hugo Borst iedere zondag te horen bij NOS Langs de Lijn.

Henry Schut nieuwe commentator Eurovisie Songfestival

In mei maakt Schut echter een uitstapje naar het Eurovisie Songfestival, waar hij samen met Jeroen Kijk het commentaar zal verzorgen voor de NPO. Dat komt omdat de vaste uitzender AVROTROS het evenement boycot. Zodoende is de vaste commentator Cornald Maas, die sinds 2013 het muziekfestival versloeg, niet te horen.

Schut is naast zijn sportwerkzaamheden ook te horen op NPO Radio 5. "Als muziekliefhebber gaat mijn hart sneller kloppen, omdat het songfestival me met de paplepel is ingegoten. Ik zat als kind met natte haartjes op de bank en volg het ook nu nog ieder jaar", vertelt de presentator tegenover zijn werkgever. "Als journalist zal ik het songfestival benaderen zoals we dat bij de NOS gewend zijn: nieuwsgierig, feitelijk en met aandacht voor de bredere context waarin het evenement plaatsvindt."

Boycot AVROTROS

In december werd bekend dat Nederland dit jaar niet meedoet aan het songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. AVROTROS, die normaal gesproken de Nederlandse deelname verzorgt, gaf daarbij als reden het menselijke leed in Gaza, de onderdrukking van de persvrijheid en inmenging van de Israëlische regering in de editie van vorig jaar. Het Eurovisie Songfestival wordt op 12, 14 en 16 mei gehouden in wenen.