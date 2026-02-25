Lando Norris gaat weer als vrijgezel door het leven na zijn breuk met het Portugese model Margarida Corceiro. Een hard gelag voor de wereldkampioen Formule 1 van 2025. De coureur van McLaren zal helemaal balen als hij de nieuwste foto's van zijn ex onder ogen ziet.

De wereld zag er heel anders uit toen Norris begin december zijn allereerste wereldtitel in de Formule 1 pakte. Na een zinderende titelstrijd met onder anderen Max Verstappen viel hij zijn toenmalige vriendin in de armen. Een hartstochtelijke kus volgde. "Op dat moment vergat ik dat de camera's er waren", sprak de Portugese destijds over het intieme moment. "Het was zo'n belangrijk moment dat ik me dat niet eens meer herinnerde."

Maar een paar maanden later was de liefde over. "Er waren al een tijdje duidelijke signalen. Ze groeiden uit elkaar na zijn overwinning vorig seizoen", zei een bron tegenover The Sun. Zelf zei Norris in een video die op TikTok viraal ging dat hij 'vrijgezel' is. Dat onthulde hij tegenover Carlos Sainz, die nog ooit zijn teamgenoot was bij McLaren.

Ex van Lando Norris schittert als model

Norris volgt de Portugese nog wel, dus hij zal haar laatste posts op Instagram vast en zeker hebben gezien. Corceiro liet daar zien wat de Britse racer allemaal moet missen. De Portugese actrice heeft meerdere berichten op Instagram gedeeld waarop ze in verleidelijke lingerie te zien is.

De foto's werden gemaakt in het kader van een promotiecampagne voor het modemerk Intimissimi. Norris drukte bij de foto's die zijn ex deelde nog op de like-knop.

Nieuwe film voor Corceiro, nieuw seizoen voor Norris

De 23-jarige Portugese heeft ook onthuld dat ze te zien zal zijn in de nieuwe film Everything We Never Were. Daarin speelt ze samen met de Spaanse acteur Maxi Iglesias. In de trailer is te zien hoe Corceiro en Iglesias een intiem moment beleven. Dat zal iets zijn waar Norris niet graag naar kijkt.

Hij heeft momenteel wel andere dingen aan zijn hoofd. Op 8 maart start het nieuwe F1-seizoen. De openingsrace is in Melbourne, Australië.