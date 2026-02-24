Het was misschien wel het opmerkelijkste incident tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen: de zeer succesvolle Christian Horner stopte na twintig jaar als teambaas van Red Bull. Maanden later komt de Brit met een opmerkelijke aantijging. Niemand minder dan Helmut Marko zou daar de oorzaak van zijn.

De bizarre ontslagzaak van Horner bij Red Bull is een van de spraakmakende onderwerpen in het nieuwste seizoen van de Netlix-serie Drive to Survive, dat vrijdag in première gaat. Die documentaireserie volgt alles achter de schermen van de koningklasse in de autosport, en sprak met Horner na zijn noodgedwongen vertrek.

'Onverwachts'

Vrij snel na zijn vertrek verschijnt de 53-jarige Brit voor de camera's. "Ik voel me echt verloren en verdrietig. Het kwam allemaal erg onverwachts", begint Horner. "Ik kreeg niet echt de kans om op een waardige manier te vertrekken. Ik had nooit verwacht dat ik in deze positie te komen." Het zijn opmerkelijke uitspraken, omdat het op dat moment al maanden spookte binnen de organisatie.

"Mijn eerste reactie op die rotstreek was natuurlijk: 'Rot op!' Er is mij iets afgenomen dat heel lang heel waardevol was voor mij", stelt Horner, geciteerd door de Engelse krant The Telegraph. Over de rol van de familie Verstappen is de voormalig ploegbaas duidelijk. "Jos is nooit een grote fan van mij geweest, maar ik denk niet dat de familie Verstappen enige verantwoordelijkheid draagt voor mijn ontslag."

Advies Marko

"Het was een beslissing van Oliver Mintzlaff, die denk ik, door Helmut Marko werd geadviseerd", vervolgt Horner. "Ik denk dat er veel veranderd is binnen onze organisatie. Oprichter Dietrich Mateschitz overleed, en nadat hij niet meer onder ons was, verwachtte men waarschijnlijk dat ik te machtig zou worden", zo besluit de Brit.

Horner werd uiteindelijk op staande voet ontslagen als CEO en teambaas van Red Bull Racing, na afloop van de Grand Prix van Silverstone. Max Verstappen eindigde toen als vijfde, terwijl Yuki Tsunoda laatste werd. Inmiddels is de Franse Laurent Mekies degene die de scepter zwaait bij de renstal.

Nieuwe seizoen

Het nieuwe seizoen staat op het punt van beginnen. Op 8 maart staat de seizoensopener in Australië op het programma. Wat we van Max Verstappen kunnen verwachten is nog onduidelijk. Tijdens de testdagen in Bahrein reed de Nederlander verdienstelijk, maar sprak zich wel openlijk uit tegen alle nieuwe reglementen binnen de sport.