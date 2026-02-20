Lando Norris lijkt een bittere pil te hebben geslikt vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. De regerend wereldkampioen zou namelijk weer single zijn. Norris ging een tijdje met het Portugese model Magui Corceiro, maar die relatie schijnt gestrand te zijn.

De beelden van Norris die zijn uitzinnige vriendin in december 2025 in de armen viel na zijn eerste wereldtitel gingen heel de wereld over. "Er zijn geen regels voor om dat in het openbaar te doen. Ik vond het logisch. Ik was blij en hij was blij. Dat is wat er toe doet. Op dat moment vergat ik dat de camera's er waren", sprak de Portugese destijds. "Het was zo'n belangrijk moment dat ik me dat niet eens meer herinnerde."

Eerder in 2025 werd de relatie bevestigd tussen de twee, toen het model bij de Grand Prix van Monaco in de pitbox van Norris stond naast diens moeder. Bij een race in Hongarije, waar Norris een belangrijke overwinning boekte op weg naar zijn eindzege, was er ook al een innig moment tussen de twee. Smoorverliefd keek Corceiro - geheel in McLaren-merchandise - haar vriend in de ogen.

Relatie Lando Norris lijkt over

Maar die glinstering in de ogen lijkt over. Op een (inmiddels verwijderde) video die viraal ging op TikTok was te horen hoe Norris en oud-teamgenoot en vriend Carlos Sainz een onderonsje hebben tijdens de F1-testdagen in Bahrein. "Gaat het goed tussen jou en Magui?", vroeg de Spanjaard. Norris antwoordde met "nee", om verder te zeggen: "Ik ben nu vrijgezel." Dat antwoord had Sainz niet verwacht, die wat verbaasd keek.

De Britse tabloids The Sun en Daily Mail gingen aan de haal met de video. Eerstgenoemd medium sprak een bron dicht bij het vuur over de situatie. "Er waren al een tijdje duidelijke signalen. Ze groeiden uit elkaar na zijn overwinning vorig seizoen", aldus de betrokkene. Er zou een feestje zijn geweest waarbij Norris iedereen wilde bedanken, die hem vanaf het begin steunt. "Iedereen die ertoe deed, poseerde voor een groepsfoto. De enige die er niet bij was, was zijn vriendin Magui. Dat leidde natuurlijk tot geruchten."

Nieuw F1-seizoen

De geruchten en/of breuk kan Norris er niet bij hebben, nu het nieuwe seizoen voor de deur staat. Op 8 maart is de eerste grand prix in Melbroune, Australië. Vanwege nieuwe motorreglementen hebben teams de kans gehad om drie weken te testen. De nieuwe auto's bevallen allerminst. Zo sprak onder anderen Max Verstappen zich kritisch uit.