Beroemde zangeres Emma Heesters heeft zich openhartig uitgelaten over haar kinderwens met Nederlandse voetballer Wesley Hoedt. De twee hebben al lang een relatie, maar door de ziekte van Heesters zal zij niet meer zwanger kunnen worden. "Dat voelt oneerlijk."

Heesters schrijft over haar toekomst met de 31-jarige Hoedt in haar boek Alles wordt beter, dat vrijdag verscheen. Ze onthulde dat ze vanwege haar behandeling tegen baarmoederhalskanker niet meer zwanger kan raken. Daar heeft de zangeres het erg lastig mee. Ook door de situatie met haar vriend.

De 29-jarige kreeg chemotherapie om de uitgezaaide kanker te behandelen. In juli liet ze weten dat ze was genezen, maar de bestraling heeft wel haar eierstokken en baarmoederweefsel aangetast. Daardoor zal ze nooit een kindje kunnen dragen.

Ze vond het lastig om over het onderwerp te schrijven. "Als ik heel eerlijk ben, vind ik het allermoeilijkste van mijn ziek-zijn de wetenschap dat ik nooit zwanger kan worden." Vroeger had ze geen kinderwens. Maar haar relatie met Hoedt, die voor Al-Shabab in Saoedi-Arabië speelt, veranderde dat.

Rouwen over toekomst

"Ik rouw over een toekomstbeeld dat niet meer bestaat", beschrijft Heesters. Ze kan nu niet meer zelf de keuze maken of ze zwanger wil worden. "Dat voelt oneerlijk en ik vind het heel moeilijk om dat een plekje te geven."

Kinderen van Wesley Hoedt

Ze liet uit voorzorg wel eitjes invriezen. Hoedt heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie: Finn en Noli Valentina. Heesters heeft een goede band met hen, maar vindt het ook pijnlijk om hen om zich heen te hebben, geeft ze toe. "Omdat het mij laat zien dat dit misschien iets is wat ik nooit zal hebben."

Bovendien vindt ze het lastig om te accepteren dat haar baarmoeder door verlittekening zal vergaan. Dat geeft haar het gevoel dat ze als vrouw heeft gefaald. "Een baarmoeder hebben is toch juist wat ons al eeuwenlang tot vrouw maakt?", schrijft ze. "Dat wordt me nu ontnomen. 25 jaar lang wilde ik geen kinderen, maar dat is de laatste jaren veranderd. Ik word maar weer mooi op mijn plek gezet."