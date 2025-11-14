Rafael van der Vaart noemt zich 'de beste amateurvoetballer ter wereld'. Wat had het geworden als de voormalig Ajacied niet met enkelproblemen kampte? De voormalig topvoetballer denkt eraan na al die jaren een medische ingreep te doen.

Van der Vaart kreeg in Vandaag Inside, waar hij te gast was, hoe het met zijn fysiek is. De ex-international kampte vooral met enkelblessures gedurende zijn carrière. "Padellen gaat nog, maar daarna kan ik bijna niet meer lopen. Ik moet er misschien een keer wat aan laten doen, want het begint wel te irriteren", erkende hij.

Bij Ajax, Oranje en andere clubs had Van der Vaart last van meerdere enkelblessures. Door een charge van Zlatan Ibrahimovic in 2004 liep hij een chronische blessure aan het gewricht op. "Toen is mijn enkel écht slecht geworden. Die dikke enkel komt hier vandaan", zei Van der Vaart al ooit bij Ziggo Sport.

Padellen

Desondanks staat Van der Vaart nog wel veel op de padelbaan. "Ik probeer een beetje fit te worden. Ik heb natuurlijk een jongere vriendin, dus je moet een beetje je best doen", aldus Van der Vaart. "Maar ik houd net als René (van der Gijp, red.) wel van het goede leven."

'Beste amateurvoetballer ter wereld'

Dat was ook tijdens zijn actieve carrière al. Dat vertelde Van der Vaart na een vraag van presentator Wilfred Genee daarover. Het kwam allemaal ter sprake omdat een cardioloog aanwezig was in de uitzending om over overgewicht te praten. "Ik zei altijd: misschien was ik wel de beste professionele amateur ter wereld. Ik heb gewoon genoten en kon er redelijk goed bij voetballen. Ik heb weinig gemist", reageerde de oud-topvoetballer met een grijns.

"Toen ik bij Tottenham Hotspur voetbalde was ik in de 70e minuut altijd moe. Maar daar stonden gewoon pizza’s en nuggets (in de kleedkamer, red.). Dan ging ik toch even wat harder rennen. Dat was mijn energie", schetste Van der Vaart. Bij de sportmaaltijden met het team nam hij 'het meest vette wat er lag'.