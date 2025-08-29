Het leven van Emma Heesters, de vriendin van voetballer Wesley Hoedt, stond in oktober 2024 op zijn kop. De popster kreeg te horen dat ze baarmoederhalskanker had. Inmiddels is Heesters daarvan genezen en bouwt ze weer een gezonde relatie op met haar lichaam. Vol trots poseert ze op haar socials in bikini.

Recent maakte de zangeres bekend dat ze kankervrij is. "Bij deze wil ik iedereen bedanken die mij in de afgelopen periode een hart onder de riem heeft gestoken met berichtjes, kaartjes, cadeautjes, bloemen en meer. Door jullie voelde het alsof heel Nederland achter mij stond, en dat was ontzettend fijn in zo'n bizarre en moeilijke tijd", schreef ze op Instagram.

Acht kilo zwaarder

De ziekte had flinke gevolgen voor zowel het lichaam als de mentale gesteldheid van Heesters. Ten opzichte van vorig jaar is ze nu acht kilogram zwaarder. Normaal niet iets om heel tevreden over te zijn, maar dat telt nu allemaal niet meer, want gezond zijn is de ware winst.

"Dus ook al ben ik nu wat kilo’s zwaarder, ben ik eigenlijk super trots dat ik van binnen weer “gezond” ben en er geen tumor meer te zien is op de scan. Super trots dat mijn lichaam alles van het afgelopen jaar zo goed heeft doorstaan", schrijft Heesters.

Confronterend

Maar toch: voor een popster die veel op het podium staat is haar uiterlijk ook een deel van haar totale show en performance. Vandaar dat ze schrijft: "Ik vind het deze zomer soms best confronterend om naar mijn lichaam te kijken! Vorig jaar had ik zo hard gewerkt en mijn fitste lichaam ooit bereikt…maar het was natuurlijk fit aan de BUITENKANT. Aan de binnenkant was ik ziek."

Toch overheerst de blijdschap over het afschudden van de nare ziekte die haar trof. "En wat heb ik liever? Mijn antwoord is dan eigenlijk gelijk; het gezonde lichaam, ook al is die 8 kilo zwaarder. Wees lief voor jezelf!"

Wesley Hoedt

Haar vriend Hoedt woont sinds 2024 in het Midden-Oosten, waar hij in Saoedi-Arabië bij Al-Shabab speelt. De 31-jarige verdediger speelde zes interlands voor het Nederlands elftal. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Heesters samen gaat wonen met Hoedt. Haar werk speelt zich immers vooral in Nederland af.